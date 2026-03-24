У Криму уражено установку для Оніксів: мінус загроза для Одещини

У Криму уражено установку для Оніксів: мінус загроза для Одещини

Дата публікації: 24 березня 2026 14:36
Береговий комплекс "Бастіон". Фото ілюстративне: росЗМІ

Сили оборони продовжують нищити техніку ворога на окупованих територіях. Зокрема в ніч на 24 березня під удар потрапив Крим, Донеччина, Луганщина та Запорізька область. Масштаби руйнувань та втрати ворога уточнюються.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Генеральний штаб.

Удар по ТОТ

У ніч на 24 березня Сили оборони України завдали удару по пусковій установці берегового ракетного комплексу "Бастіон" в Актачах, тимчасово окупований Крим. Також уражено райони зосередження противника у н.п. Велика Новосілка, ТОТ Донецької області, с. Хороше, Луганської облі та Новозлатопіль, Запорізької області. Крім того, є влучання в ремонтний підрозділ противника (Новозлатопіль, ТОТ Запорізької обл.) та пункт управління БпЛА (Велика Новосілка, ТОТ Донецької обл.). Масштаби завданих збитків і втрати ворога уточнюються.

"Сили оборони України продовжать уражати важливі військові об’єкти противника як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території російської федерації до повного припинення збройної агресії проти України", — йдеться у повідомленні.

Що таке "Бастіон"

БРК "Бастіон" — це береговий ракетний комплекс, який призначений для ураження кораблів противника на морі. Він використовує протикорабельні ракети "П-800 Онікс" з дальністю до 300 кілометрів. Комплекс може діяти в будь-яку погоду та вночі, а його мобільність дозволяє швидко змінювати позиції, що ускладнює виявлення. Простими словами, "Бастіон" — це потужна прибережна установка для захисту узбережжя та морських підходів.

Інші удари по Криму

Нещодавно, у тимчасово окупованому Криму українські воїни атакували військові об’єкти, зокрема на Фіолентівському шосе в Севастополі. Там пошкоджено інноваційний центр підприємства "Граніт", який займається ремонтом і обслуговуванням систем протиповітряної оборони. На об’єкті працюють комплекси С-400 "Тріумф", С-300ПМ2 "Фаворит", а також радіолокаційні станції і системи "Бук" та "Тор", що формують основу ППО півострова.

Крім того, в районі Стрілецької бухти зазнали ураження місця перебування російських військових. Інформація про масштаби руйнувань і втрати ворога наразі уточнюється.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що уночі, 17 березня, українські Сили спецоперацій уразили важливі військові цілі в окупованому Криму та на Запоріжжі. Під удар потрапили пункт управління ракетними комплексами та система ППО. Також знищено склад боєприпасів російських військ. Удари завдали вночі 17 березня.

Також ми писали про те, що під час однієї з атак на Крим було уражено радіолокаційні станції та пускову установку комплексу С-400. Військові експерти вважають, що такі втрати для Росії дуже відчутні. Вони не лише дорогі, а й складні для швидкого відновлення.

Марія Луценко - Редактор
Марія Луценко
