В Крыму поражена установка для Ониксов: минус угроза для Одесской области

Україна
Главная Одесса В Крыму поражена установка для Ониксов: минус угроза для Одесчины

В Крыму поражена установка для Ониксов: минус угроза для Одесчины

Дата публикации 24 марта 2026 14:36
Береговой комплекс "Бастион". Фото иллюстративное: росСМИ

Силы обороны продолжают уничтожать технику врага на оккупированных территориях. В частности в ночь на 24 марта под удар попал Крым, Донецкая, Луганская и Запорожская область. Масштабы разрушений и потери врага уточняются.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Генеральный штаб.

Читайте также:

Удар по ВОТ

В ночь на 24 марта Силы обороны Украины нанесли удар по пусковой установке берегового ракетного комплекса "Бастион" в Актачах, временно оккупированный Крым. Также поражены районы сосредоточения противника в н.п. Великая Новоселка, ВОТ Донецкой области, с. Хорошее, Луганской обл. и Новозлатополь, Запорожской области. Кроме того, есть попадания в ремонтное подразделение противника (Новозлатополь, ВОТ Запорожской обл.) и пункт управления БпЛА (Великая Новоселка, ВОТ Донецкой обл.). Масштабы нанесенного ущерба и потери врага уточняются.

"Силы обороны Украины продолжат поражать важные военные объекты противника как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории российской федерации до полного прекращения вооруженной агрессии против Украины", — говорится в сообщении.

Что такое "Бастион"

БРК "Бастион" — это береговой ракетный комплекс, который предназначен для поражения кораблей противника на море. Он использует противокорабельные ракеты "П-800 Оникс" с дальностью до 300 километров. Комплекс может действовать в любую погоду и ночью, а его мобильность позволяет быстро менять позиции, что затрудняет обнаружение. Простыми словами, "Бастион" — это мощная прибрежная установка для защиты побережья и морских подходов.

Другие удары по Крыму

Недавно, во временно оккупированном Крыму украинские воины атаковали военные объекты, в частности на Фиолентовском шоссе в Севастополе. Там поврежден инновационный центр предприятия "Гранит", который занимается ремонтом и обслуживанием систем противовоздушной обороны. На объекте работают комплексы С-400 "Триумф", С-300ПМ2 "Фаворит", а также радиолокационные станции и системы "Бук" и "Тор", формирующие основу ПВО полуострова.

Кроме того, в районе Стрелецкой бухты подверглись поражению места пребывания российских военных. Информация о масштабах разрушений и потерях врага пока уточняется.

Напомним, мы сообщали о том, что ночью, 17 марта, украинские Силы спецопераций поразили важные военные цели в оккупированном Крыму и в Запорожье. Под удар попали пункт управления ракетными комплексами и система ПВО. Также уничтожен склад боеприпасов российских войск. Удары нанесли ночью 17 марта.

Также мы писали о том, что во время одной из атак на Крым были поражены радиолокационные станции и пусковая установка комплекса С-400. Военные эксперты считают, что такие потери для России очень ощутимы. Они не только дорогие, но и сложные для быстрого восстановления.

Мария Луценко - Редактор
Мария Луценко
