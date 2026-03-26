Чорне море під контролем України: РФ продовжує втрачати техніку

Береговий комплекс "Бастіон".

Українським військовим вдалося вистежити та уразити рідкісну ціль — російський береговий комплекс "Бастіон". Окупанти використовували ці машини для балістичних ударів по материковій Україні, ховаючи їх на закритих дорогах. Крім того, через постійну загрозу атак ворог не ризикує тримати свої кораблі у відкритому морі.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, передає Новини.LIVE.

Удар по "Бастіону"

Полювання на цей ракетний комплекс було справжнім викликом для українських військових. Росіяни почали активно використовувати "Бастіони" з початку року, намагаючись компенсувати ними нестачу іншої балістики. Ворог дуже обережний: установки ніколи не виїжджають на дороги загального користування. Вони пересуваються лише прихованими маршрутами поза межами населених пунктів, щоб не потрапити в об’єктив розвідки.

"Таку машину зловити це доволі складно, враховуючи те, що не використовують вони дороги загального користування, тому це велика вдача і робота важка", — наголосив Дмитро Плетенчук.

Окрім полювання за пусковими установками, ЗСУ систематично знищують російські радари. Як тільки в окупантів меншає систем огляду, українські сили одразу відпрацьовують по локаціях, які ці радари прикривали. Це змушує ворога постійно підтягувати нову техніку, яка згодом також перетворюється на брухт.

Доля недобудов

Ситуація з російським суднобудуванням у Криму дедалі більше нагадує бездонну фінансову прірву. Окупанти намагаються використовувати потужності захоплених заводів у Керчі, щоб добудувати величезні десантні кораблі на кшталт "Івана Рогова". Проте наявність корпусу ще не означає готовність бойової одиниці. Історія з ракетним кораблем "Аскольд", який знищили прямо в доку, є найкращим доказом марності цих зусиль.

"Складається корпус — ну як складається, так і розкладається. Можна скільки завгодно вкладати грошей в щось, але це щось може завжди повторити долю "Аскольда"", — іронізує речник ВМС.

Для Кремля такі втрати є особливо болючими, адже Росія робить велику ставку на домінування в Арктиці. Поки окупанти марять геополітичними перемогами на півночі, їхні заводи в Криму стають лише зручними цілями для українських ударів. Гроші платників податків РФ буквально випаровуються разом із недобудованими кораблями.

Ситуація в морі

Станом на сьогодні ситуація в акваторії Чорного та Азовського морів залишається відносно спокійною для цивільного судноплавства. Російське командування не ризикує виводити жодної бойової одиниці у відкриту воду. Наші Військово-морські сили продовжують тримати оборону та за останню добу відбили десятки повітряних атак. Це дозволяє мешканцям прибережних регіонів, зокрема Одещини, почуватися у більшій безпеці.

"Ворог не утримує жодних одиниць зараз ні в Чорному, ні в Азовському морях. Минулої доби ми відбивали атаки — 17 одиниць на нашому рахунку", — повідомив Плетенчук.

Натомість у небі над морем спостерігається справжній авіаційний "зоопарк". Там літає все: від старих гелікоптерів до сучасних розвідувальних безпілотників "Оріон" чи "Форпост". Росіяни намагаються підтримувати присутність хоча б у повітрі, оскільки море для них остаточно стало закритою зоною через загрозу від ЗСУ.

"Вони підтримують свою присутність у повітряному просторі. Водночас я не можу сказати, що саме літаки завдають найбільше шкоди. Якщо говорити про повітряний напрямок загалом, то йдеться і про застосування балістики, хоча останнім часом пусків із Криму в нашому напрямку не спостерігалося", — зазначив Плетенчук.

Як повідомляли Новини.LIVE українські військові завдали ударів по об’єктах у Севастополі. Під вогнем опинилися підприємства, пов’язані з ремонтом систем ППО. Йдеться про інноваційний центр підприємства "Граніт", що входить до російського концерну "Алмаз-Антей". Також уражено місця розміщення російських військових. Втрати ворога ще уточнюються.

Також Новини.LIVE писали, що Росія продовжує грабувати українські поля, перетворюючи Чорне море на зону небезпеки та мародерства. Лише за 2025 рік окупанти незаконно вивезли близько 2 мільйонів тонн нашого збіжжя, заробляючи на цьому гроші для продовження війни. На безпековій конференції в Кишиневі дипломати заявили, що світ готує жорстку відповідь на ці дії агресора.