Черное море под контролем Украины: РФ продолжает терять технику

Дата публикации 26 марта 2026 14:05
Береговой комплекс "Бастион". Фото иллюстративное: росСМИ

Украинским военным удалось выследить и поразить редкую цель — российский береговой комплекс "Бастион". Оккупанты использовали эти машины для баллистических ударов по материковой Украине, пряча их на закрытых дорогах. Кроме того, из-за постоянной угрозы атак враг не рискует держать свои корабли в открытом море.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, передает Новини.LIVE .

Удар по "Бастиону"

Охота на этот ракетный комплекс была настоящим вызовом для украинских военных. Россияне начали активно использовать "Бастионы" с начала года, пытаясь компенсировать ими нехватку другой баллистики. Враг очень осторожен: установки никогда не выезжают на дороги общего пользования. Они передвигаются только скрытыми маршрутами вне населенных пунктов, чтобы не попасть в объектив разведки.

"Такую машину поймать это сложно, учитывая то, что не используют они дороги общего пользования, поэтому это большой нрав и работа тяжелая", — подчеркнул Дмитрий Плетенчук.

Кроме охоты за пусковыми установками, ВСУ систематически уничтожают российские радары. Как только у окупантов меньше систем обзора, украинские силы сразу отрабатывают по локациям, которые эти радары прикрывали. Это заставляет врага постоянно подтягивать новую технику, которая впоследствии также превращается в металлолом.

Читайте также:

Доля недостроев

Ситуация с российским судостроением в Крыму все больше напоминает бездонную финансовую бездну. Кафиры пытаются использовать мощности захваченных заводов в Керчи, чтобы достроить огромные десантные корабли вроде "Ивана Рогова". Однако наличие корпуса еще не означает готовности боевой единицы. История с ракетным кораблем "Аскольд", который уничтожили прямо в доку, является лучшим доказательством бесполезности этих усилий.

"Составляется корпус — ну как складывается, так и разлагается. Можно сколько угодно вкладывать денег во что-то, но это что-то может всегда повторить судьбу "Аскольда"", — иронизирует представитель ВМС.

Для Кремля такие потери особенно болезненны, ведь Россия делает большую ставку на доминирование в Арктике. Пока оккупанты грезят геополитическими победами на севере, их заводы в Крыму становятся лишь удобными целями для украинских ударов. Деньги налогоплательщиков РФ буквально улетучиваются вместе с недостроенными кораблями.

Ситуация в море

По состоянию на сегодняшний день ситуация в акватории Черного и Азовского морей остается относительно спокойной для гражданского судоходства. Российское командование не рискует выводить ни одну боевую единицу в открытую воду. Наши Военно-морские силы продолжают держать оборону и за последние сутки отразили десятки воздушных атак. Это позволяет жителям прибрежных регионов, в частности Одесской области, чувствовать себя в большей безопасности.

"Враг не удерживает никаких единиц сейчас ни в Черном, ни в Азовском морях. За прошедшие сутки мы отбивали атаки — 17 единиц на нашем счету", — сообщил Плетенчук.

В небе над морем наблюдается настоящий авиационный "зоопарк". Там летает все: от старых вертолетов до современных разведывательных беспилотников "Орион" или "Форпост". Россияне пытаются поддерживать присутствие хотя бы в воздухе, поскольку море для них окончательно стало закрытой зоной из-за угрозы ВСУ.

"Они поддерживают свое присутствие в воздушном пространстве. В то же время я не могу сказать, что именно самолеты наносят больше вреда. Если говорить о воздушном направлении в целом, то речь идет и о применении баллистики, хотя в последнее время пусков из Крыма в нашем направлении не наблюдалось", — отметил Плетенчук.

Как сообщали Новини.LIVE украинские военные нанесли удары по объектам в Севастополе. Под огнем оказались предприятия, связанные с ремонтом систем ПВО. Речь идет об инновационном центре предприятия "Гранит", входящего в российский концерн "Алмаз-Антей". Также поражены места размещения российских военных. Потери противника еще уточняются.

Также Новини.LIVE писали, что Россия продолжает грабить украинские поля, превращая Черное море в зону опасности и мародерства. Только за 2025 год оккупанты незаконно вывезли около 2 миллионов тонн нашего зерна, зарабатывая на этом деньги для продолжения войны. На конференции в Кишиневе дипломаты заявили, что мир готовит жесткий ответ на эти действия агрессора.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Долженко Екатерина
