Крим без захисту від дронів: ЗСУ уразили російську РЛС

Російська РЛС "Валдай".

У ніч на 27 березня Сили оборони України завдали серії ударів по об’єктах російських військ. Під удар потрапив радіолокаційний комплекс "Валдай" у Криму. Також уражено пункти управління, склади та техніку на кількох напрямках. Масштаби втрат противника ще уточнюють.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Атака на Крим

Українські військові вдарили по радіолокаційному комплексу "Валдай" у районі Гвардійського в тимчасово окупованому Криму. Особливість цієї системи в тому, що вона призначена для виявлення і протидії малим безпілотникам. Саме такі цілі вона мала відстежувати, але тепер сама опинилася під ударом. Ще один удар прийшовся по Євпаторії. Там уразили наземну станцію управління безпілотниками "Форпост".

Інші удари

Також українські сили атакували командний пункт російських військ у районі Ольгинки на Донеччині. Окрім цього, під удар потрапили склади боєприпасів у районі Мангуша. Уражено і склади матеріально-технічних ресурсів у районах Рибинського на Донеччині та Новоселівки в Запорізькій області.

Також повідомляється про удар по району скупчення живої сили противника біля Дорожнього на тимчасово окупованій території Донецької області. Наразі точні втрати російських військ ще встановлюються.

"Сили оборони України продовжують вживати системних заходів щодо зниження бойового потенціалу противника.Далі буде! Слава Україні!", — йдеться у повідомленні.

Цілі в Криму

Українські військові змогли вистежити та уразити рідкісну ціль — російський береговий ракетний комплекс "Бастіон". За словами речника ВМС Дмитра Плетенчука, ці установки ворог використовував для ударів по материковій Україні, ховаючи їх на закритих маршрутах поза дорогами загального користування. Саме тому їх виявлення було складним і вимагало тривалої розвідки. Водночас ЗСУ продовжують системно знищувати російські радари, що змушує окупантів постійно підтягувати нову техніку під удари.

Паралельно Росія намагається розвивати суднобудування в окупованому Криму, зокрема добудовувати великі десантні кораблі у Керчі. Однак ці проєкти залишаються вразливими — як показав приклад знищеного в доці корабля "Аскольд". Через постійну загрозу атак російські військові також уникають виходу в море і тримають флот у безпечних місцях, компенсуючи це активністю авіації та безпілотників у повітрі.

Як повідомляли Новини.LIVE, українські військові завдали ударів по об’єктах у Севастополі. Під вогнем опинилися підприємства, пов’язані з ремонтом систем ППО. Йдеться про інноваційний центр підприємства "Граніт", що входить до російського концерну "Алмаз-Антей". Також уражено місця розміщення російських військових. Втрати ворога ще уточнюються.

Також Новини.LIVE писали, що уночі, 17 березня, українські Сили спецоперацій уразили важливі військові цілі в окупованому Криму та на Запоріжжі. Під удар потрапили пункт управління ракетними комплексами та система ППО. Також знищено склад боєприпасів російських військ. Удари завдали вночі 17 березня.