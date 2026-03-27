Крым без защиты от дронов: ВСУ поразили российскую РЛС

Российская РЛС "Валдай". Фото иллюстративное: росСМИ

В ночь на 27 марта Силы обороны Украины нанесли серию ударов по объектам российских войск. Под удар попал радиолокационный комплекс "Валдай" в Крыму. Также поражены пункты управления, склады и техника на нескольких направлениях. Масштабы потерь противника еще уточняются.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Атака на Крым

Украинские военные ударили по радиолокационному комплексу "Валдай" в районе Гвардейского во временно оккупированном Крыму. Особенность этой системы в том, что она предназначена для обнаружения и противодействия малым беспилотникам. Именно такие цели она должна была отслеживать, но теперь сама оказалась под ударом. Еще один удар пришелся по Евпатории. Там поразили наземную станцию управления беспилотниками "Форпост".

Другие удары

Также украинские силы атаковали командный пункт российских войск в районе Ольгинки в Донецкой области. Кроме этого, под удар попали склады боеприпасов в районе Мангуша. Поражены и склады материально-технических ресурсов в районах Рыбинского в Донецкой области и Новоселовки в Запорожской области.

Также сообщается об ударе по району скопления живой силы противника возле Дорожного на временно оккупированной территории Донецкой области. Сейчас точные потери российских войск еще устанавливаются.

"Силы обороны Украины продолжают принимать системные меры по снижению боевого потенциала противника. Слава Украине!", — говорится в сообщении.

Цели в Крыму

Украинские военные смогли выследить и поразить редкую цель — российский береговой ракетный комплекс "Бастион". По словам представителя ВМС Дмитрия Плетенчука, эти установки враг использовал для ударов по материковой Украине, пряча их на закрытых маршрутах вне дорог общего пользования. Именно поэтому их обнаружение было сложным и требовало длительной разведки. В то же время ВСУ продолжают системно уничтожать российские радары, что заставляет оккупантов постоянно подтягивать новую технику под удары.

Параллельно Россия пытается развивать судостроение в оккупированном Крыму, в частности достраивать большие десантные корабли в Керчи. Однако эти проекты остаются уязвимыми — как показал пример уничтоженного в доке корабля "Аскольд". Из-за постоянной угрозы атак российские военные также избегают выхода в море и держат флот в безопасных местах, компенсируя это активностью авиации и беспилотников в воздухе.

Как сообщали Новини.LIVE, украинские военные нанесли удары по объектам в Севастополе. Под огнем оказались предприятия, связанные с ремонтом систем ПВО. Речь идет об инновационном центре предприятия "Гранит", входящего в российский концерн "Алмаз-Антей". Также поражены места размещения российских военных. Потери врага еще уточняются.

Также Новини.LIVE писали, что ночью, 17 марта, украинские Силы спецопераций поразили важные военные цели в оккупированном Крыму и в Запорожье. Под удар попали пункт управления ракетными комплексами и система ПВО. Также уничтожен склад боеприпасов российских войск. Удары нанесли ночью 17 марта.