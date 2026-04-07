Поражение фрегата РФ в Черном море: редкий корабль
В ночь на 6 апреля украинские беспилотники атаковали российский фрегат "Адмирал Григорович". Степень повреждений пока уточняют. Таких кораблей осталось очень мало. Это один из ключевых кораблей РФ в Черном море.
Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, передает Новини.LIVE.
Функционал фрегата
Фрегат "Адмирал Григорович" — один из самых мощных в Черном море. Он выполняет широкий спектр задач. От охраны акватории до нанесения ударов крылатыми ракетами на большом расстоянии. Даже один такой корабль существенно влияет на баланс сил в регионе. Поэтому их ограниченное количество делает каждый корабль особенно важным для флота РФ.
"Это фрегат, который имеет восемь пусковых под крылатые ракеты типа "Калибр". Он может выполнять практически любые задачи — от охраны водного района до ударов по территории Украины", — сообщил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.
Путаница с названием
Из-за ограниченного количества фрегатов этого типа в составе Черноморского флота РФ, появилась путаница с их названиями. Некоторые источники называют его "Макаров", другие — "Григорович". Проблему осложняют предыдущие повреждения и географические ограничения, которые не позволяли кораблям возвращаться на базу. ВМС уточняют, что окончательно подтвердить, какой именно корабль попал под удар, пока невозможно.
"Сохраняется большая вероятность, что это именно "Макаров". Подтвердить сейчас на 100% я это не могу, но такая версия выглядит наиболее вероятной", — отметил Дмитрий Плетенчук.
Ситуация в Черном море
сейчас Активность российского флота в акватории остается низкой. Боевые корабли держатся в пунктах базирования и не выходят в открытое море. Это связано как с рисками для кораблей, так и с ограниченным количеством оставшихся в строю фрегатов. Украинские военные продолжают наблюдать за ситуацией и готовы реагировать на любые действия противника.
"Сейчас враг не удерживает никаких кораблей в море. Они находятся в пунктах базирования — в Новороссийске и Севастополе. Активных действий не осуществляют", — рассказал представитель ВМС.
Что известно о поражении
Отметим, в ночь на 6 апреля украинские беспилотники нанесли удары по целям РФ в Черном море. Под огонь попали фрегат "Адмирал Макаров" и плавучая буровая установка "Сиваш". Степень повреждений пока уточняется. По данным командующего украинских Сил беспилотных систем Роберта "Мадьяра" Бровди, фрегат, который несет крылатые ракеты "Калибр", пытался отбиться средствами ПВО с борта, однако удар не удалось отразить. Буровую установку поразили подразделения беспилотных систем вместе с силами глубинного поражения ВМС.
Читайте Новини.LIVE!