Поражение фрегата РФ в Черном море: редкий корабль

Фрегат "Адмирал Макаров". Фото иллюстративное: росСМИ

В ночь на 6 апреля украинские беспилотники атаковали российский фрегат "Адмирал Григорович". Степень повреждений пока уточняют. Таких кораблей осталось очень мало. Это один из ключевых кораблей РФ в Черном море.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, передает Новини.LIVE.

Функционал фрегата

Фрегат "Адмирал Григорович" — один из самых мощных в Черном море. Он выполняет широкий спектр задач. От охраны акватории до нанесения ударов крылатыми ракетами на большом расстоянии. Даже один такой корабль существенно влияет на баланс сил в регионе. Поэтому их ограниченное количество делает каждый корабль особенно важным для флота РФ.

"Это фрегат, который имеет восемь пусковых под крылатые ракеты типа "Калибр". Он может выполнять практически любые задачи — от охраны водного района до ударов по территории Украины", — сообщил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

Путаница с названием

Из-за ограниченного количества фрегатов этого типа в составе Черноморского флота РФ, появилась путаница с их названиями. Некоторые источники называют его "Макаров", другие — "Григорович". Проблему осложняют предыдущие повреждения и географические ограничения, которые не позволяли кораблям возвращаться на базу. ВМС уточняют, что окончательно подтвердить, какой именно корабль попал под удар, пока невозможно.

Читайте также:

"Сохраняется большая вероятность, что это именно "Макаров". Подтвердить сейчас на 100% я это не могу, но такая версия выглядит наиболее вероятной", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Ситуация в Черном море

сейчас Активность российского флота в акватории остается низкой. Боевые корабли держатся в пунктах базирования и не выходят в открытое море. Это связано как с рисками для кораблей, так и с ограниченным количеством оставшихся в строю фрегатов. Украинские военные продолжают наблюдать за ситуацией и готовы реагировать на любые действия противника.

"Сейчас враг не удерживает никаких кораблей в море. Они находятся в пунктах базирования — в Новороссийске и Севастополе. Активных действий не осуществляют", — рассказал представитель ВМС.

Что известно о поражении

Отметим, в ночь на 6 апреля украинские беспилотники нанесли удары по целям РФ в Черном море. Под огонь попали фрегат "Адмирал Макаров" и плавучая буровая установка "Сиваш". Степень повреждений пока уточняется. По данным командующего украинских Сил беспилотных систем Роберта "Мадьяра" Бровди, фрегат, который несет крылатые ракеты "Калибр", пытался отбиться средствами ПВО с борта, однако удар не удалось отразить. Буровую установку поразили подразделения беспилотных систем вместе с силами глубинного поражения ВМС.

