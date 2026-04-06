Росія втратила фрегат у Чорному морі: успішна операція України

Момент удару по порту. Фото: скриншот з відео

У ніч на 6 квітня українські безпілотники атакували цілі РФ у Чорному та Азовському морях. Під удар потрапили військовий фрегат і бурова установка. Ступінь пошкоджень наразі уточнюють.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на командувача українських Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді.

Удар по цілям РФ

За наявною інформацією, під час нічної операції дрони уразили фрегат "Адмірал Макаров" у порту Новоросійська. Це корабель-носій крилатих ракет "Калібр", які РФ регулярно застосовує для обстрілів України. Під час атаки судно намагалося відбитися засобами протиповітряної оборони просто з борту, однак це не зупинило удар.

Також під вогонь потрапила плавуча бурова установка "Сиваш". Ураження цієї цілі здійснили підрозділи безпілотних систем у взаємодії з силами глибинного ураження Військово-морських сил.

За попередніми даними, ураження цілей підтверджується, однак остаточні наслідки ще встановлює розвідка. Російська сторона традиційно заявила про нібито "уламки безпілотників", які стали причиною пожеж у районі порту. Водночас у відкритих джерелах з’явилися відео нічних загорянь у Новоросійську.

Попередні атаки

Зазначимо, 2 березня під час атаки по порту Новоросійська українські безпілотники вже уражали військові об’єкти РФ. Було пошкоджено морський тральщик "Валентін Пікуль" та два протичовнові кораблі. Також повідомлялося про ураження елементів протиповітряної оборони, які прикривали акваторію порту.

Окрім цього, під удар потрапила й нафтова інфраструктура Новоросійська. Після атаки там спалахнула масштабна пожежа, яку російські служби гасили кілька годин.

Як повідомляли Новини.LIVE, російська армія дедалі частіше стикається з неможливістю захистити власні стратегічні об'єкти на окупованому півострові. Регулярне знищення радіолокаційних станцій, які є "очима" будь-якої системи протиповітряної оборони, створює безпечні коридори для українських дронів та ракет.

Також Новини.LIVE писали, що українським військовим вдалося вистежити та уразити рідкісну ціль — російський береговий комплекс "Бастіон". Окупанти використовували ці машини для балістичних ударів по материковій Україні, ховаючи їх на закритих дорогах. Крім того, через постійну загрозу атак ворог не ризикує тримати свої кораблі у відкритому морі.