Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Россия потеряла фрегат в Черном море: успешная операция Украины

Россия потеряла фрегат в Черном море: успешная операция Украины

Ua ru
Дата публикации 6 апреля 2026 15:49
Россия потеряла фрегат в Черном море: успешная операция Украины
Момент удара по порту. Фото: скриншот из видео

В ночь на 6 апреля украинские беспилотники атаковали цели РФ в Черном и Азовском морях. Под удар попали военный фрегат и буровая установка. Степень повреждений сейчас уточняется.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на командующего украинских Сил беспилотных систем Роберта "Мадьяра" Бровди.

Удар по целям РФ

По имеющейся информации, во время ночной операции дроны поразили фрегат "Адмирал Макаров" в порту Новороссийска. Это корабль-носитель крылатых ракет "Калибр", которые РФ регулярно применяет для обстрелов Украины. Во время атаки судно пыталось отбиться средствами противовоздушной обороны прямо с борта, однако это не остановило удар.

Также под огонь попала плавучая буровая установка "Сиваш". Поражение этой цели осуществили подразделения беспилотных систем во взаимодействии с силами глубинного поражения Военно-морских сил.

По предварительным данным, поражение целей подтверждается, однако окончательные последствия еще устанавливает разведка. Российская сторона традиционно заявила о якобы "обломках беспилотников", которые стали причиной пожаров в районе порта. В то же время в открытых источниках появились видео ночных возгораний в Новороссийске.

Читайте также:

Предыдущие атаки

Отметим, 2 марта во время атаки по порту Новороссийска украинские беспилотники уже поражали военные объекты РФ. Были повреждены морской тральщик "Валентин Пикуль" и два противолодочных корабля. Также сообщалось о поражении элементов противовоздушной обороны, которые прикрывали акваторию порта.

Кроме этого, под удар попала и нефтяная инфраструктура Новороссийска. После атаки там вспыхнул масштабный пожар, который российские службы тушили несколько часов.

Как сообщали Новини.LIVE, российская армия все чаще сталкивается с невозможностью защитить собственные стратегические объекты на оккупированном полуострове. Регулярное уничтожение радиолокационных станций, которые являются "глазами" любой системы противовоздушной обороны, создает безопасные коридоры для украинских дронов и ракет.

Также Новини.LIVE писали, что украинским военным удалось выследить и поразить редкую цель - российский береговой комплекс "Бастион". Оккупанты использовали эти машины для баллистических ударов по материковой Украине, пряча их на закрытых дорогах. Кроме того, из-за постоянной угрозы атак враг не рискует держать свои корабли в открытом море.

Черное море атака Новоросийск порт
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации