Змінили тактику: РФ більше не тримає кораблі в Чорному морі

Катер РФ. Фото ілюстративне: росЗМІ

У Чорному та Азовському морях наразі не фіксують присутності російських бойових кораблів. Водночас ворог не відмовився від виконання завдань і використовує інші інструменти для терору.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука в етері телемарафону "Ми — Україна".

Росія змінила тактику

За словами Дмитра Плетенчука, наразі великі кораблі не використовуються для патрулювання або активних дій в акваторії. На його думку, це свідчить про зміну підходу до ведення морських операцій.

"Ворог не утримує жодних одиниць корабельного складу в акваторії Азовського або Чорного морів. Виконує надалі свої завдання з охорони пунктів базування", — сказав речник.

РФ почала використовувати катери

Водночас повністю від морської активності Росія не відмовилась. Частину функцій, які раніше виконували великі кораблі, зараз покладено на інші засоби. Плетенчук пояснює, що для цього ворог використовує більш маневрені та менш помітні одиниці, а також авіацію, що дозволяє діяти обережніше.

"Звісно, для цього застосовує малі одиниці, там катери здебільшого, та авіацію. Тобто завдання виконуються, але вже іншими способами", — додав Плетенчук.

На його думку, така тактика свідчить про обережність російського флоту після попередніх втрат і водночас про спробу адаптуватися до нових умов.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE окупанти зберігають можливість масованих атак "Калібрами" і використовують нову тактику коротких виходів для запусків. Сумарно в залпу може бути досить велика кількість ракет, фактично 100 одиниць, якщо брати кораблі, які знаходяться в Новоросійську і в Каспії.

Також Новини.LIVE писали, що Чорноморський флот РФ, який після втрат перекинув кораблі до Новоросійська, досі становить небезпеку для українських міст на узбережжі. Основну загрозу становить так зване бойове ядро флоту, яке залишилося боєздатним. Саме ці кораблі та підводні човни здатні одночасно запускати сотню ракет по українських містах.