Україна переломила хід війни у ​​Чорному морі: сучасна стратегія

Україна переломила хід війни у ​​Чорному морі: сучасна стратегія

Дата публікації: 25 березня 2026 11:13
Кораблі РФ в морі. Фото ілюстративне: defence.ua

Україна змогла змінити баланс сил у Чорному морі під час повномасштабної війни. Вирішальну роль зіграли нові підходи до ведення бою та морські дрони. Саме це дозволило послабити російський флот і зберегти морські маршрути.

Про це в інтерв’ю подкасту School of War заявив британський історик Ніл Фергюсон, передає Новини.LIVE.

Перемога в морі

Результат війни між РФ та Україною значною мірою залежить від ситуації на морі. За словами історика, якби Росії вдалося повністю контролювати Чорне море і заблокувати українську торгівлю, війна могла б завершитися інакше.

"Якби росіяни змогли контролювати Чорне море і зупинити українську торгівлю, війна б закінчилася. Але українці виграли битву за Чорне море", — зазначив Фергюсон.

Ключовий фактор

Ключовим фактором став так званий "антифлот". Україна почала активно використовувати морські дрони, які завдали відчутних втрат кораблям РФ. У результаті навіть потужні на папері сили Чорноморського флоту втратили вплив і були змушені відступити ближче до Новоросійська.

"Ми спостерігаємо військову революцію — це не просто дрони, а мережеве об’єднання дешевих засобів, які дають ефект дорогих систем", — підкреслив він.

Завдяки цьому Україні вдалося зберегти контроль над узбережжям і підтримати роботу морських торгових шляхів. Важливу роль також відіграла фінансова підтримка Заходу — вона допомогла знизити вартість страхування суден у небезпечній акваторії.

Як писали Новини.LIVE, острів Зміїний і надалі залишається однією з ключових точок у Чорному морі. Російські військові періодично демонструють активність поблизу нього, але закріпитися там не можуть. Навіть якби росіянам вдалося доставити туди військових, утримувати їх на острові було б майже неможливо.

Також Новини.LIVE повідомляли, що російський флот дедалі рідше виходить у Чорне море і тримає кораблі в портах. Українські морські дрони змусили їх діяти обережніше. Частина суден ховається в Новоросійську, а в Азовському морі взагалі немає носіїв ракет.

 

Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Долженко Катерина
