Одеса Чорне море стало зоною терору: шляхи посилення безпеки

Чорне море стало зоною терору: шляхи посилення безпеки

Дата публікації: 23 березня 2026 17:29
Чорне море стало зоною терору: шляхи посилення безпеки
Запуск "Калібру". Фото ілюстративне: росЗМІ

Росія перетворила Чорне море на зону терору. Союзники шукають способи стримати агресора. Молдова обіцяє підтримку Україні у війні та допомогу у створенні спеціального трибуналу. В свою чергу українські дипломати закликають посилити санкції проти РФ у ключових секторах, щоб захистити морські маршрути та енергетичну безпеку регіону.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Media Center Ukraine.

Реклама
Читайте також:

Підтримка Молдови

Чорне море перетворилося на зону високого ризику через дії РФ. Заборона вільної навігації та створення сірих зон підривають безпеку всіх країн регіону, включно з Молдовою. Енергетичні та водні інфраструктури також опинилися під загрозою через російські атаки. Молдова бачить прямий зв’язок між стабільністю України і своєю безпекою.

Реклама

"Стійкість України та виживання України впливає на наше власне виживання. Ми надаватимемо допомогу стільки, скільки буде потрібно. Молдова підтримає Україну на шляху до створення спеціального трибуналу та комісії з репарацій. Це надзвичайно важливо і для нашої країни також", – зазначив Міхай Попшой.

Поглиблення морських санкцій

Російські дії у Чорному морі підривають свободу навігації та створюють загрози для регіональної безпеки. Торгові маршрути та морський транспорт стають мішенню агресора, а тіньовий флот використовується для обходу міжнародних правил. Українські дипломати закликають союзників поглибити санкції проти ключових секторів росії, щоб захистити море і стабільність у регіоні.

Реклама

"Ми просимо наших партнерів поглибити санкції, які зашкодили російській економіці та їхній можливості боротися. Тільки жорсткіші санкції можуть призвести до миру. Для того, щоб був мир, ми маємо націлюватися на ключові сектори: нафту, військовий сектор, тіньовий флот", — наголосив заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що Росія продовжує грабувати українські поля, перетворюючи Чорне море на зону небезпеки та мародерства. Лише за 2025 рік окупанти незаконно вивезли близько 2 мільйонів тонн нашого збіжжя, заробляючи на цьому гроші для продовження війни. 

Реклама

Також ми писали про те, що З початку 2026 року українські морські порти обробили понад 15 мільйонів тонн вантажів. Основне навантаження припадає на порти Великої Одеси, які залишаються ключовими для експорту під час війни. Робота портів триває попри постійні атаки на інфраструктуру та ризики для цивільного судноплавства. 

 

Марія Луценко - Редактор
Марія Луценко
Реклама

