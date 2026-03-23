Черное море стало зоной террора: пути усиления безопасности

Запуск "Калибра". Фото иллюстративное: росСМИ

Россия превратила Черное море в зону террора. Союзники ищут способы сдержать агрессора. Молдова обещает поддержку Украине в войне и помощь в создании специального трибунала. В свою очередь украинские дипломаты призывают усилить санкции против РФ в ключевых секторах, чтобы защитить морские маршруты и энергетическую безопасность региона.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Media Center Ukraine.

Поддержка Молдовы

Черное море превратилось в зону высокого риска из-за действий РФ. Запрет свободной навигации и создание серых зон подрывают безопасность всех стран региона, включая Молдову. Энергетические и водные инфраструктуры также оказались под угрозой из-за российских атак. Молдова видит прямую связь между стабильностью Украины и своей безопасностью.

"Устойчивость Украины и выживание Украины влияет на наше собственное выживание. Мы будем оказывать помощь столько, сколько потребуется. Молдова поддержит Украину на пути к созданию специального трибунала и комиссии по репарациям. Это чрезвычайно важно и для нашей страны также", — отметил Михай Попшой.

Углубление морских санкций

Российские действия в Черном море подрывают свободу навигации и создают угрозы для региональной безопасности. Торговые маршруты и морской транспорт становятся мишенью агрессора, а теневой флот используется для обхода международных правил. Украинские дипломаты призывают союзников углубить санкции против ключевых секторов России, чтобы защитить море и стабильность в регионе.

"Мы просим наших партнеров углубить санкции, которые повредили российской экономике и их возможности бороться. Только более жесткие санкции могут привести к миру. Для того, чтобы был мир, мы должны нацеливаться на ключевые сектора: нефть, военный сектор, теневой флот", — подчеркнул заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко.

