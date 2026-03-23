Черное море стало зоной террора: пути усиления безопасности

Черное море стало зоной террора: пути усиления безопасности

Дата публикации 23 марта 2026 17:29
Запуск "Калибра". Фото иллюстративное: росСМИ

Россия превратила Черное море в зону террора. Союзники ищут способы сдержать агрессора. Молдова обещает поддержку Украине в войне и помощь в создании специального трибунала. В свою очередь украинские дипломаты призывают усилить санкции против РФ в ключевых секторах, чтобы защитить морские маршруты и энергетическую безопасность региона.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Media Center Ukraine.

Поддержка Молдовы

Черное море превратилось в зону высокого риска из-за действий РФ. Запрет свободной навигации и создание серых зон подрывают безопасность всех стран региона, включая Молдову. Энергетические и водные инфраструктуры также оказались под угрозой из-за российских атак. Молдова видит прямую связь между стабильностью Украины и своей безопасностью.

"Устойчивость Украины и выживание Украины влияет на наше собственное выживание. Мы будем оказывать помощь столько, сколько потребуется. Молдова поддержит Украину на пути к созданию специального трибунала и комиссии по репарациям. Это чрезвычайно важно и для нашей страны также", — отметил Михай Попшой.

Углубление морских санкций

Российские действия в Черном море подрывают свободу навигации и создают угрозы для региональной безопасности. Торговые маршруты и морской транспорт становятся мишенью агрессора, а теневой флот используется для обхода международных правил. Украинские дипломаты призывают союзников углубить санкции против ключевых секторов России, чтобы защитить море и стабильность в регионе.

"Мы просим наших партнеров углубить санкции, которые повредили российской экономике и их возможности бороться. Только более жесткие санкции могут привести к миру. Для того, чтобы был мир, мы должны нацеливаться на ключевые сектора: нефть, военный сектор, теневой флот", — подчеркнул заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко.

Напомним, мы сообщали о том, что Россия продолжает грабить украинские поля, превращая Черное море в зону опасности и мародерства. Только за 2025 год оккупанты незаконно вывезли около 2 миллионов тонн нашего зерна, зарабатывая на этом деньги для продолжения войны.

Также мы писали о том, что с начала 2026 года украинские морские порты обработали более 15 миллионов тонн грузов. Основная нагрузка приходится на порты Большой Одессы, которые остаются ключевыми для экспорта во время войны. Работа портов продолжается несмотря на постоянные атаки на инфраструктуру и риски для гражданского судоходства.

 

Мария Луценко - Редактор
Мария Луценко
