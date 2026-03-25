Украина переломила ход войны в Черном море: современная стратегия

Украина переломила ход войны в Черном море: современная стратегия

Дата публикации 25 марта 2026 11:13
Корабли РФ в море. Фото иллюстративное: defence.ua

Украина смогла изменить баланс сил в Черном море во время полномасштабной войны. Решающую роль сыграли новые подходы к ведению боя и морские дроны. Именно это позволило ослабить российский флот и сохранить морские маршруты.

Об этом в интервью подкасту School of War заявил британский историк Нил Фергюсон, передает Новини.LIVE.

Победа в море

Исход войны между РФ и Украиной в значительной степени зависит от ситуации на море. По словам историка, если бы России удалось полностью контролировать Черное море и заблокировать украинскую торговлю, война могла бы завершиться иначе.

"Если бы россияне смогли контролировать Черное море и остановить украинскую торговлю, война бы закончилась. Но украинцы выиграли битву за Черное море", — отметил Фергюсон.

Ключевой фактор

Ключевым фактором стал так называемый "антифлот". Украина начала активно использовать морские дроны, которые нанесли ощутимый урон кораблям РФ. В результате даже мощные на бумаге силы Черноморского флота потеряли влияние и были вынуждены отступить ближе к Новороссийску.

"Мы наблюдаем военную революцию — это не просто дроны, а сетевое объединение дешевых средств, которые дают эффект дорогих систем", — подчеркнул он.

Благодаря этому Украине удалось сохранить контроль над побережьем и поддержать работу морских торговых путей. Важную роль также сыграла финансовая поддержка Запада — она помогла снизить стоимость страхования судов в опасной акватории.

Как писали Новини.LIVE, остров Змеиный продолжает оставаться одной из ключевых точек в Черном море. Российские военные периодически демонстрируют активность вблизи него, но закрепиться там не могут. Даже если бы россиянам удалось доставить туда военных, удерживать их на острове было бы почти невозможно.

Также Новини.LIVE сообщали, что российский флот все реже выходит в Черное море и держит корабли в портах. Украинские морские дроны заставили их действовать осторожнее. Часть судов прячется в Новороссийске, а в Азовском море вообще нет носителей ракет.

 

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Долженко Екатерина
