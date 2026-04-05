Изменили тактику: РФ больше не держит корабли в Черном море

Катер РФ. Фото иллюстративное

В Черном и Азовском морях пока не фиксируют присутствия российских боевых кораблей. В то же время враг не отказался от выполнения задач и использует другие инструменты для террора.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона "Ми — Україна".

Россия изменила тактику

По словам Дмитрия Плетенчука, сейчас большие корабли не используются для патрулирования или активных действий в акватории. По его мнению, это свидетельствует об изменении подхода к ведению морских операций.

"Враг не удерживает никаких единиц корабельного состава в акватории Азовского или Черного морей. Выполняет в дальнейшем свои задачи по охране пунктов базирования", — сказал спикер.

РФ начала использовать катера

В то же время полностью от морской активности Россия не отказалась. Часть функций, которые ранее выполняли большие корабли, сейчас возложена на другие средства. Плетенчук объясняет, что для этого враг использует более маневренные и менее заметные единицы, а также авиацию, что позволяет действовать осторожнее.

"Конечно, для этого применяет малые единицы, там катера в основном, и авиацию. То есть задачи выполняются, но уже другими способами", — добавил Плетенчук.

По его мнению, такая тактика свидетельствует об осторожности российского флота после предыдущих потерь и одновременно о попытке адаптироваться к новым условиям.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, оккупанты сохраняют возможность массированных атак "Калибрами" и используют новую тактику коротких выходов для запусков. Суммарно в залпе может быть достаточно большое количество ракет, фактически 100 единиц, если брать корабли, которые находятся в Новороссийске и в Каспии.

Также Новини.LIVE писали, что Черноморский флот РФ, который после потерь перебросил корабли в Новороссийск, до сих пор представляет опасность для украинских городов на побережье. Основную угрозу представляет так называемое боевое ядро флота, которое осталось боеспособным. Именно эти корабли и подводные лодки способны одновременно запускать сотню ракет по украинским городам.