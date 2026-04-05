Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Изменили тактику: РФ больше не держит корабли в Черном море

Ua ru
Дата публикации 5 апреля 2026 14:01
Катер РФ. Фото иллюстративное: росСМИ

В Черном и Азовском морях пока не фиксируют присутствия российских боевых кораблей. В то же время враг не отказался от выполнения задач и использует другие инструменты для террора.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона "Ми — Україна".

Россия изменила тактику

По словам Дмитрия Плетенчука, сейчас большие корабли не используются для патрулирования или активных действий в акватории. По его мнению, это свидетельствует об изменении подхода к ведению морских операций.

"Враг не удерживает никаких единиц корабельного состава в акватории Азовского или Черного морей. Выполняет в дальнейшем свои задачи по охране пунктов базирования", — сказал спикер.

РФ начала использовать катера

В то же время полностью от морской активности Россия не отказалась. Часть функций, которые ранее выполняли большие корабли, сейчас возложена на другие средства. Плетенчук объясняет, что для этого враг использует более маневренные и менее заметные единицы, а также авиацию, что позволяет действовать осторожнее.

Читайте также:

"Конечно, для этого применяет малые единицы, там катера в основном, и авиацию. То есть задачи выполняются, но уже другими способами", — добавил Плетенчук.

По его мнению, такая тактика свидетельствует об осторожности российского флота после предыдущих потерь и одновременно о попытке адаптироваться к новым условиям.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, оккупанты сохраняют возможность массированных атак "Калибрами" и используют новую тактику коротких выходов для запусков. Суммарно в залпе может быть достаточно большое количество ракет, фактически 100 единиц, если брать корабли, которые находятся в Новороссийске и в Каспии.

Также Новини.LIVE писали, что Черноморский флот РФ, который после потерь перебросил корабли в Новороссийск, до сих пор представляет опасность для украинских городов на побережье. Основную угрозу представляет так называемое боевое ядро флота, которое осталось боеспособным. Именно эти корабли и подводные лодки способны одновременно запускать сотню ракет по украинским городам.

Черное море Новости Одессы угроза кораблей
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации