Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса РФ тримає на озброєнні до 100 ракет у Чорному морі: експерт

Ua ru
Дата публікації: 29 березня 2026 12:37
Російський корабель запускає ракету. Фото ілюстративне: росЗМІ

Попри те, що російські кораблі рідко з’являються у відкритому морі, загроза ракетних ударів із Чорного моря не зникла. Окупанти зберігають можливість масованих атак і використовують нову тактику коротких виходів для запусків.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву капітана 1-го рангу запасу Андрія Риженко в етері телемарафону "Ми — Україна".

Кількість ракет на озброєнні у флоту РФ

За словами Андрія Риженка, російський флот змінив поведінку після серйозних втрат і тепер більшість часу перебуває у пунктах базування, зокрема в Новоросійську. Виходи в море стали короткими і мають чітку мету — виконати ракетний удар і одразу повернутися. Експерт каже, що така тактика не зменшує загрозу, а лише змінює її формат.

"Завдання нанесення ракетного удару для них залишилося. І сумарно в залпі може бути досить велика кількість ракет, фактично 100, якщо брати кораблі, які знаходяться в Новоросійську і в Каспії", — заявив Андрій Риженко.

Загроза від підводних човнів

Експерт пояснює, що навіть кілька годин перебування кораблів у морі достатньо, щоб виконати пуски. Саме тому відсутність російських суден у відкритій акваторії не означає зниження небезпеки. Окрім того, загрозу становлять і підводні човни, які залишаються малопомітними для засобів контролю.

Читайте також:

"Якщо вони будуть діяти в режимі під водою, то це досить серйозна загроза, тому що засобів виявлення їх дуже небагато", — додав Риженко.

Як повідомляли Новини.LIVE британський історик Ніл Фергюсон заявив, що Україна змогла змінити баланс сил у Чорному морі під час повномасштабної війни. Вирішальну роль зіграли нові підходи до ведення бою та морські дрони. У результаті навіть потужні на папері сили Чорноморського флоту втратили вплив і були змушені відступити ближче до Новоросійська. Завдяки цьому Україні вдалося зберегти контроль над узбережжям і підтримати роботу морських торгових шляхів.

Також Новини.LIVE писали, що Європейський Союз розгортає групи швидкого реагування для боротьби з гібридними атаками на морі та продовжує фінансувати розвиток військової логістики. Представниця ЄС Кая Каллас порівняла нинішню блокаду моря зі спробою влаштувати новий голодомор, проте запевнила, що світ не дозволить агресору досягти мети.

Чорне море Новини Одеси загроза кораблів
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Лілія Швець
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації