РФ тримає на озброєнні до 100 ракет у Чорному морі: експерт

Російський корабель запускає ракету. Фото ілюстративне: росЗМІ

Попри те, що російські кораблі рідко з’являються у відкритому морі, загроза ракетних ударів із Чорного моря не зникла. Окупанти зберігають можливість масованих атак і використовують нову тактику коротких виходів для запусків.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву капітана 1-го рангу запасу Андрія Риженко в етері телемарафону "Ми — Україна".

Кількість ракет на озброєнні у флоту РФ

За словами Андрія Риженка, російський флот змінив поведінку після серйозних втрат і тепер більшість часу перебуває у пунктах базування, зокрема в Новоросійську. Виходи в море стали короткими і мають чітку мету — виконати ракетний удар і одразу повернутися. Експерт каже, що така тактика не зменшує загрозу, а лише змінює її формат.

"Завдання нанесення ракетного удару для них залишилося. І сумарно в залпі може бути досить велика кількість ракет, фактично 100, якщо брати кораблі, які знаходяться в Новоросійську і в Каспії", — заявив Андрій Риженко.

Загроза від підводних човнів

Експерт пояснює, що навіть кілька годин перебування кораблів у морі достатньо, щоб виконати пуски. Саме тому відсутність російських суден у відкритій акваторії не означає зниження небезпеки. Окрім того, загрозу становлять і підводні човни, які залишаються малопомітними для засобів контролю.

"Якщо вони будуть діяти в режимі під водою, то це досить серйозна загроза, тому що засобів виявлення їх дуже небагато", — додав Риженко.

Як повідомляли Новини.LIVE британський історик Ніл Фергюсон заявив, що Україна змогла змінити баланс сил у Чорному морі під час повномасштабної війни. Вирішальну роль зіграли нові підходи до ведення бою та морські дрони. У результаті навіть потужні на папері сили Чорноморського флоту втратили вплив і були змушені відступити ближче до Новоросійська. Завдяки цьому Україні вдалося зберегти контроль над узбережжям і підтримати роботу морських торгових шляхів.

Також Новини.LIVE писали, що Європейський Союз розгортає групи швидкого реагування для боротьби з гібридними атаками на морі та продовжує фінансувати розвиток військової логістики. Представниця ЄС Кая Каллас порівняла нинішню блокаду моря зі спробою влаштувати новий голодомор, проте запевнила, що світ не дозволить агресору досягти мети.