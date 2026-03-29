РФ держит на вооружении до 100 ракет в Черном море: эксперт

Дата публикации 29 марта 2026 12:37
Российский корабль запускает ракету. Фото иллюстративное: росСМИ

Несмотря на то, что российские корабли редко появляются в открытом море, угроза ракетных ударов из Черного моря не исчезла. Оккупанты сохраняют возможность массированных атак и используют новую тактику коротких выходов для запусков.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление капитана 1-го ранга запаса Андрея Рыженко в эфире телемарафона "Ми — Україна".

Количество ракет на вооружении у флота РФ

По словам Андрея Рыженко, российский флот изменил поведение после серьезных потерь и теперь большую часть времени находится в пунктах базирования, в частности в Новороссийске. Выходы в море стали короткими и имеют четкую цель — выполнить ракетный удар и сразу вернуться. Эксперт говорит, что такая тактика не уменьшает угрозу, а лишь меняет ее формат.

"Задача нанесения ракетного удара для них осталась. И суммарно в залпе может быть достаточно большое количество ракет, фактически 100, если брать корабли, которые находятся в Новороссийске и в Каспии", — заявил Андрей Рыженко.

Угроза от подводных лодок

Эксперт объясняет, что даже несколько часов пребывания кораблей в море достаточно, чтобы выполнить пуски. Именно поэтому отсутствие российских судов в открытой акватории не означает снижение опасности. Кроме того, угрозу представляют и подводные лодки, которые остаются малозаметными для средств контроля.

"Если они будут действовать в режиме под водой, то это достаточно серьезная угроза, потому что средств обнаружения их очень немного", — добавил Рыженко.

Как сообщали Новини.LIVE британский историк Нил Фергюсон заявил, что Украина смогла изменить баланс сил в Черном море во время полномасштабной войны. Решающую роль сыграли новые подходы к ведению боя и морские дроны. В результате даже мощные на бумаге силы Черноморского флота потеряли влияние и были вынуждены отступить ближе к Новороссийску. Благодаря этому Украине удалось сохранить контроль над побережьем и поддержать работу морских торговых путей.

Также Новини.LIVE писали, что Европейский Союз разворачивает группы быстрого реагирования для борьбы с гибридными атаками на море и продолжает финансировать развитие военной логистики. Представительница ЕС Кая Каллас сравнила нынешнюю блокаду моря с попыткой устроить новый голодомор, однако заверила, что мир не позволит агрессору достичь цели.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Лилия Швец
