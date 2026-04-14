Черное море под контролем: российский флот теряет силу

Морские дроны существенно изменили ситуацию в Черном море. Российские корабли все реже выходят в открытое море. Это повлияло и на возможности десантных операций. В то же время Крым остается важным узлом для армии РФ, но и он под постоянными ударами.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, передает Новини.LIVE.

Угроза десанта

Россия фактически потеряла возможность проводить полноценные десантные операции в Черном море. Из-за потерь кораблей и постоянных ударов по логистике такие планы выглядят нереальными. Несмотря на это, угроза полностью не исчезла, пока в море остаются российские силы. В то же время даже базы и тыловые объекты врага находятся под огневым давлением.

"Ну что до десантных операций, это точно невозможно. Их заявления об оккупации Одессы или Николаева — это, извините, ни о чем. Посмотрите, сколько уничтожено больших десантных кораблей и как разрушается морская логистика. Удары по Крыму, по Феодосии, по инфраструктуре флота — все это влияет на его возможности. Да, ракеты они еще могут запускать, но даже Новороссийск уже не является безопасным местом", — отметил спикер.

Крымский хаб

Крым и дальше остается ключевой базой для российских войск на юге. Однако после ударов по переправам и логистике нагрузка на инфраструктуру растет. Особенно это касается Крымского моста, который уже поврежден и работает с ограничениями. Удары по железной дороге и складам затрудняют обеспечение войск.

"Он остается основным для южной операционной зоны. Но после уничтожения паромной переправы нагрузка ложится на Крымский мост, который уже поврежден. На полуострове фактически не осталось мест, куда бы не могли достать силы обороны. Крымский фронт сегодня активен и результативен, а удары по логистике продолжаются ежедневно", — пояснил он.

Как сообщали Новини.LIVE, после ударов по порту Новороссийска Россия потеряла еще одну относительно безопасную базу в Черном море. В то же время угрозы для Украины не уменьшились. РФ продолжает развивать морские дроны и может усилить атаки на порты.

Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 6 апреля украинские беспилотники атаковали российский фрегат "Адмирал Григорович". Степень повреждений сейчас уточняется. Таких кораблей осталось очень мало. Это один из ключевых кораблей РФ в Черном море.