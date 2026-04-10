РФ немає де сховати флот у Чорному морі: удари по Новоросійську

Новоросійський порт.

Після ударів по порту Новоросійська Росія втратила ще одну відносно безпечну базу в Чорному морі. Водночас загрози для України не зменшилися. РФ продовжує розвивати морські дрони та може посилити атаки на порти.

Про це в ефірі "Ми-Україна" заявив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, передає Новини.LIVE.

Порт Новоросійськ

Порт Новоросійська вже не вперше опиняється під ударами. За словами речника Української добровольчої армії Сергія Братчука, його "прощупали" ще у 2024 році — тоді також були влучання. Попри це, тривалий час він залишався однією з найбільш захищених баз Чорноморського флоту РФ. Водночас ситуація в морі змінилася. Російські сили фактично втратили роль Севастополя як головної бази, хоча фізична присутність військових там ще зберігається. Частину функцій перебрав саме Новоросійськ, який тепер також опинився під загрозою.

"Порт Новоросійський був найбільш захищеною військово-морською базою в Чорному морі. Але бачимо, що й туди дістаємо", — наголосив Братчук.

Нафтовий термінал

Окремо він підкреслив, що мова не лише про військові об’єкти. У Новоросійську розташований один із найбільших нафтових терміналів у Чорному морі, який вже неодноразово зазнавав уражень.

"Там також палало, влучали. І ймовірно, буде ще", — зазначив він.

Загроза з моря

Втім, Братчук закликає не сприймати це як остаточну перемогу. Росія продовжує розвивати морські безпілотники та інші засоби ураження. Вони становлять серйозну загрозу як для цивільного судноплавства, так і для портової інфраструктури України.

"Виклики залишаються. Російські морські дрони нікуди не зникли — навпаки, вони вдосконалюються", — пояснив Братчук.

За його словами, українські сили мають стратегічну ініціативу в Чорному морі, однак битва ще далека від завершення. Робота над посиленням безпеки триває, але попереду — складний етап протистояння.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 6 квітня українські безпілотники атакували російський фрегат "Адмірал Григорович". Ступінь пошкоджень наразі уточнюють. Таких кораблів залишилося дуже мало. Це один із ключових кораблів РФ у Чорному морі.

Також Новини.LIVE писали, зранку 28 березня російські війська атакували портову інфраструктуру в Одеській області ударними дронами. В одному з портів унаслідок влучання є суттєві пошкодження. За попередньою інформацією, постраждалих немає.