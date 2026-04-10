РФ негде спрятать флот в Черном море: удары по Новороссийску

Новороссийский порт. Фото иллюстративное: росСМИ

После ударов по порту Новороссийска Россия потеряла еще одну относительно безопасную базу в Черном море. В то же время угрозы для Украины не уменьшились. РФ продолжает развивать морские дроны и может усилить атаки на порты.

Об этом в эфире "Мы-Украина" заявил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, передает Новини.LIVE.

Порт Новороссийск

Порт Новороссийска уже не впервые оказывается под ударами. По словам представителя Украинской добровольческой армии Сергея Братчука, его "прощупали" еще в 2024 году — тогда также были попадания. Несмотря на это, долгое время он оставался одной из самых защищенных баз Черноморского флота РФ. В то же время ситуация в море изменилась. Российские силы фактически потеряли роль Севастополя как главной базы, хотя физическое присутствие военных там еще сохраняется. Часть функций взял именно Новороссийск, который теперь также оказался под угрозой.

"Порт Новороссийский был наиболее защищенной военно-морской базой в Черном море. Но видим, что и туда достаем", — подчеркнул Братчук.

Нефтяной терминал

Отдельно он подчеркнул, что речь не только о военных объектах. В Новороссийске расположен один из крупнейших нефтяных терминалов в Черном море, который уже неоднократно подвергался поражениям.

Читайте также:

"Там также горело, попадали. И вероятно, будет еще", — отметил он.

Угроза с моря

Впрочем, Братчук призывает не воспринимать это как окончательную победу. Россия продолжает развивать морские беспилотники и другие средства поражения. Они представляют серьезную угрозу как для гражданского судоходства, так и для портовой инфраструктуры Украины.

"Вызовы остаются. Российские морские дроны никуда не исчезли — наоборот, они совершенствуются", — пояснил Братчук.

По его словам, украинские силы имеют стратегическую инициативу в Черном море, однако битва еще далека от завершения. Работа над усилением безопасности продолжается, но впереди — сложный этап противостояния.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 6 апреля украинские беспилотники атаковали российский фрегат "Адмирал Григорович". Степень повреждений сейчас уточняется. Таких кораблей осталось очень мало. Это один из ключевых кораблей РФ в Черном море.

Также Новини.LIVE писали, утром 28 марта российские войска атаковали портовую инфраструктуру в Одесской области ударными дронами. В одном из портов в результате попадания есть существенные повреждения. По предварительной информации, пострадавших нет.