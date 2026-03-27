Біля берегів Одещини з'явилися перші дельфіни після зими

Дельфін у морі. Фото: Іван Русев

У нацпарку "Тузлівські лимани" на Одещині зафіксували перших дельфінів цього року. Їх побачили на світанку після нічної атаки дронів з моря. Тварини полювали на рибу неподалік узбережжя.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на еколога Івана Русева.

Повернення дельфінів

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" вперше цього року побачили дельфінів. Це сталося на світанку під час обстеження узбережжя Чорного моря після нічної атаки. За словами еколога, у морі було п’ятеро дельфінів. Вони трималися на відстані один від одного та активно полювали на зграї риби. Поруч із ними також годувалися птахи — зокрема великі пірникози.

"Я вперше цього року побачив грайливих дельфінів, які полювали на зграї риб у Чорному морі", — розповів Іван Русев.

Зараз у морі почалася активна міграція риби. До узбережжя повертаються атерина, кефалеві, хамса та камбала-глоса. Разом із ними з місць зимівлі — біля Криму, Туреччини та Грузії — припливають і дельфіни.

Наслідки війни

Еколог наголошує, що попри появу тварин, ситуація залишається складною. Через війну популяція дельфінів зазнала значних втрат. За оцінками нацпарку, за роки повномасштабної війни загинуло понад 80 тисяч чорноморських китоподібних. Частина з них постраждала від забруднення моря, зокрема після аварії російських танкерів у Керченській протоці у грудні 2024 року.

Фахівці вважають, що для відновлення популяції потрібно створити великий морський резерват і спеціальний реабілітаційний центр для тварин. Попри складну ситуацію, науковці продовжують моніторинг. Це можливо завдяки тому, що "Тузлівські лимани" залишаються єдиним неокупованим морським нацпарком в Азово-Чорноморському регіоні України.

Дельфіни Чорного моря

У Чорному морі мешкають три види китоподібних: афаліна, білобочка та морська свиня (азовка). Найбільша з них — афаліна, вона може досягати до 3 метрів у довжину і часто підпливає ближче до берега. Білобочка швидша й активніша, зазвичай тримається зграями у відкритішому морі. Морська свиня — найменша, обережна й рідше з’являється біля узбережжя.

Усі ці види занесені до Червоної книги України та перебувають під охороною. Вони відіграють важливу роль у морській екосистемі, регулюючи чисельність риби та сигналізуючи про стан довкілля. Через війну, шум від вибухів і забруднення їхня популяція суттєво скоротилася, тому будь-які нові спостереження дельфінів вважаються важливими для науковців.

