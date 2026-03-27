У берегов Одесской области появились первые дельфины после зимы

Дельфин в море. Фото: Иван Русев

В нацпарке "Тузловские лиманы" в Одесской области зафиксировали первых дельфинов в этом году. Их увидели на рассвете после ночной атаки дронов с моря. Животные охотились на рыбу неподалеку от побережья.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на эколога Ивана Русева.

Возвращение дельфинов

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" впервые в этом году увидели дельфинов. Это произошло на рассвете во время обследования побережья Черного моря после ночной атаки. По словам эколога, в море было пятеро дельфинов. Они держались на расстоянии друг от друга и активно охотились на стаи рыбы. Рядом с ними также кормились птицы — в частности большие ныряльщики.

"Я впервые в этом году увидел игривых дельфинов, которые охотились на стаи рыб в Черном море", — рассказал Иван Русев.

Сейчас в море началась активная миграция рыбы. К побережью возвращаются атерина, кефалевые, хамса и камбала-глосса. Вместе с ними с мест зимовки — возле Крыма, Турции и Грузии — приплывают и дельфины.

Последствия войны

Эколог отмечает, что несмотря на появление животных, ситуация остается сложной. Из-за войны популяция дельфинов понесла значительные потери. По оценкам нацпарка, за годы полномасштабной войны погибло более 80 тысяч черноморских китообразных. Часть из них пострадала от загрязнения моря, в частности после аварии российских танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года.

Специалисты считают, что для восстановления популяции нужно создать большой морской резерват и специальный реабилитационный центр для животных. Несмотря на сложную ситуацию, ученые продолжают мониторинг. Это возможно благодаря тому, что "Тузловские лиманы" остаются единственным неоккупированным морским нацпарком в Азово-Черноморском регионе Украины.

Дельфины Черного моря

В Черном море обитают три вида китообразных: афалина, белобочка и морская свинья (азовка). Самая большая из них — афалина, она может достигать до 3 метров в длину и часто подплывает ближе к берегу. Белобочка быстрее и активнее, обычно держится стаями в более открытом море. Морская свинья — самая маленькая, осторожная и реже появляется у побережья.

Все эти виды занесены в Красную книгу Украины и находятся под охраной. Они играют важную роль в морской экосистеме, регулируя численность рыбы и сигнализируя о состоянии окружающей среды. Из-за войны, шума от взрывов и загрязнения их популяция существенно сократилась, поэтому любые новые наблюдения дельфинов считаются важными для ученых.

