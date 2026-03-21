В Одесской области выпустили в природу одну из самых редких сов

В Одесской области выпустили в природу одну из самых редких сов

Дата публикации 21 марта 2026 12:18
Сова-сипуха, которую выпустили в Одесской области. Фото иллюстративное: кадр из видео

В нацпарке в Одесской области выпустили в дикую природу сипуху, которую несколько месяцев назад нашли раненой. Птицу сначала передали на Станцию юннатов, где она восстанавливалась после травмы. Этот вид занесен в Красную книгу Украины и сейчас находится под угрозой исчезновения.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на эколога и научного сотрудника парка "Тузловские лиманы" Ивана Русева.

Сипуха, которую выпустили в дикую природу. Фото: Иван Русев/facebook

Что известно о раненой сове

По его словам, несколько месяцев назад сипуху принесли раненой на Станцию юннатов в Измаиле, а теперь ее уже выпустили на территории нацпарка.

"Сейчас мы привезли ее в нацпарк и уже выпустили в дикую природу. Она прекрасно полетела и осматривала с высоты птичьего полета большие пространства своего будущего дома", — написал Иван Русев.

Он также напомнил, что сипуха, или амбарная сова, является одной из самых редких сов в Украине. В нашей стране встречается 13 видов сов, но именно этот вид занесен в Красную книгу Украины со статусом "исчезающий". По словам Ивана Русева, сейчас его численность уже дошла до критической черты.

"В настоящее время их численность достигла критических значений, за которыми стоит угроза исчезновения вида", — написал он.

Сипухи небольшие по размеру, примерно как голубь. От других сов они отличаются сердцевидным лицевым диском, а размах их крыльев достигает около 90 сантиметров. Эти птицы важны не только потому, что являются редкими. Они еще и помогают сдерживать численность грызунов.

Как объяснил Иван Русев, одна семья сипух за год отлавливает тысячи грызунов. Прежде всего речь идет о больных и ослабленных животных, которые могут переносить опасные болезни.

Спасение лесных котов

На прошлой неделе в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" выпустили в дикую природу нескольких молодых лесных котов. Животных семь месяцев выхаживали на Станции юных натуралистов в Измаиле после того, как их нашли рядом с погибшей матерью. После подготовки их перевезли в естественную среду, где они смогут жить самостоятельно.

Напомним, ранее в нацпарке заметили первые стаи розовых фламинго. Птицы прилетели со стороны Черного моря в конце февраля. Экологи надеются, что в этом году им удастся успешно загнездиться.

Кроме этого, в заповеднике зафиксировали и первых в 2026 году розовых пеликанов. Стая из 55 крупных птиц остановилась в пойме реки Когильник возле лимана Сасык. Однако место их отдыха оказалось рядом со стихийной свалкой.

Одесская область Новости Одессы птицы
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
