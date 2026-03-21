На Одещині випустили в природу одну з найрідкісніших сов

Сова-сипуха, яку випустили на Одещині. Фото ілюстративне: кадр з відео

У нацпарку на Одещині випустили в дику природу сипуху, яку кілька місяців тому знайшли пораненою. Птаха спершу передали на Станцію юннатів, де він відновлювався після травми. Цей вид занесений до Червоної книги України і нині перебуває під загрозою зникнення.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на еколога і наукового співробітника парку "Тузлівські лимани" Івана Русєва.

Читайте також:

Сипуха, яку випустили в дику природу. Фото: Іван Русєв/facebook

Що відомо про поранену сову

За його словами, кілька місяців тому сипуху принесли пораненою на Станцію юннатів в Ізмаїлі, а тепер її вже випустили на території нацпарку.

"Зараз ми привезли її у нацпарк і вже випустили в дику природу. Вона чудово полетіла і оглядала з висоти пташиного польоту великі простори свого майбутнього помешкання", — написав Іван Русєв.

Він також нагадав, що сипуха, або амбарна сова, є однією з найрідкісніших сов в Україні. У нашій країні трапляється 13 видів сов, але саме цей вид занесений до Червоної книги України зі статусом "зникаючий". За словами Івана Русєва, нині його чисельність уже дійшла до критичної межі.

"На даний час їх чисельність досягла критичних значень, за якими стоїть загроза зникнення виду", — написав він.

Сипухи невеликі за розміром, приблизно як голуб. Від інших сов вони відрізняються серцеподібним лицевим диском, а розмах їхніх крил сягає близько 90 сантиметрів. Ці птахи важливі не лише тому, що є рідкісними. Вони ще й допомагають стримувати чисельність гризунів.

Як пояснив Іван Русєв, одна сім’я сипух за рік відловлює тисячі гризунів. Насамперед ідеться про хворих і ослаблених тварин, які можуть переносити небезпечні хвороби.

Порятунок лісових котів

Минулого тижня у Національному природному парку "Тузлівські лимани" випустили у дику природу кількох молодих лісових котів. Тварин сім місяців виходжували на Станції юних натуралістів в Ізмаїлі після того, як їх знайшли поруч із загиблою матір’ю. Після підготовки їх перевезли до природного середовища, де вони зможуть жити самостійно.

Нагадаємо, раніше у нацпарку помітили перші зграї рожевих фламінго. Птахи прилетіли з боку Чорного моря наприкінці лютого. Екологи сподіваються, що цього року їм вдасться успішно загніздитися.

Крім цього, у заповіднику зафіксували й перших у 2026 році рожевих пеліканів. Зграя з 55 великих птахів зупинилася у заплаві річки Когильник біля лиману Сасик. Проте місце їхнього відпочинку опинилося поряд зі стихійним сміттєзвалищем.