Головна Одеса На Одещині випустили у дику природу врятованих лісових котів

На Одещині випустили у дику природу врятованих лісових котів

Дата публікації: 15 березня 2026 10:15
На Одещині випустили у дику природу врятованих лісових котів
Лісові коти, яких випустили на волю. Фото: Національний природний парк "Тузлівські лимани"

У Національному природному парку "Тузлівські лимани", що на Одещині випустили у дику природу кількох молодих лісових котів. Тварин сім місяців виходжували на Станції юних натуралістів в Ізмаїлі після того, як їх знайшли поруч із загиблою матір’ю. Після підготовки їх перевезли до природного середовища, де вони зможуть жити самостійно.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на еколога і наукового співробітника парку "Тузлівські лимани" Івана Русєва.

Читайте також:
Лісових котів випустили у дику природу
Лісові коти, яких врятували. Фото: Національний природний парк "Тузлівські лимани"

Лісові коти на Одещині

Іван Русєв каже, що головним завданням було не лише врятувати кошенят, а й підготувати їх до життя без людини. Це складний процес, адже диких тварин потрібно виходити так, щоб вони не звикли до людей і зберегли природні інстинкти.

"Коли малят знайшли біля загиблої матері, вони були ще зовсім сліпими. Протягом усього цього часу їх виходжували та готували до самостійного життя на Станції юннатів в Ізмаїлі", — розповів Іван Русєв.

За словами еколога, реабілітація тривала кілька місяців. За цей час тварини підросли, зміцніли і навчилися поводитися так, як це роблять дикі хижаки. Фахівці намагалися мінімізувати контакт з людьми, щоб кошенята не втратили природну обережність.

Коли тварини були готові до самостійного життя, їх перевезли з Ізмаїла на територію національного парку. Для випуску обрали місце, де є достатньо їжі та мінімальний вплив людини.

"Кілька днів тому ми перевезли підрослих котів з Ізмаїла на територію нацпарку і випустили на волю. Ділянка, обрана для їхнього проживання, є стратегічно важливою: тут багата кормова база, пролягає міграційний шлях птахів, а головне — тут немає людей, яких ці обережні хижаки так бояться", — пояснив Іван Русєв.

За словами еколога, тепер тварини мають адаптуватися до життя без опіки людини. У природному середовищі вони зможуть полювати, знаходити схованки і поступово освоювати територію. У парку "Тузлівські лимани" сподіваються, що тварини зможуть повністю адаптуватися та поповнять популяцію цього рідкісного виду.

Птахи у Тузлівських лиманах

Нагадаємо, раніше у нацпарку помітили перші зграї рожевих фламінго. Птахи прилетіли з боку Чорного моря наприкінці лютого. Екологи сподіваються, що цього року їм вдасться успішно загніздитися.

Крім цього, у заповіднику зафіксували й перших у 2026 році рожевих пеліканів. Зграя з 55 великих птахів зупинилася у заплаві річки Когильник біля лиману Сасик. Проте місце їхнього відпочинку опинилося поряд зі стихійним сміттєзвалищем.

Також слідом за рожевими пеліканами сюди прилетіли й кучеряві. На лиманах їх часто можна побачити разом із великими бакланами.
 

природа Новини Одеси
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
