Норку європейську зафіксували на Одещині

На Одещині зафіксували присутність рідкісної тварини, занесеної до Червоної книги України. Її виявили не під час спостереження, а за характерними слідами. Знахідку зробили на території національного природного парку.

Рідкісна тварина

Сліди рідкісної тварини виявили на території Нижньодністровський національний природний парк. Йдеться про норку європейську — вид, який веде прихований спосіб життя й майже не трапляється на очі людям. Як повідомили у нацпарку, під час обстеження Біляївської дільниці працівники помітили характерні відбитки лап на вологому ґрунті. Науковець Микола Роженко пояснив, що саме за слідами найчастіше й вдається підтвердити присутність таких обережних тварин.

"Через прихований спосіб життя диких звірів їхню наявність у природі здебільшого визначають саме за слідами на снігу або ґрунті. Цього разу вони чітко вказують: на цій території мешкає норка європейська — рідкісний і вразливий вид", — зазначив дослідник.

За його словами, такі знахідки свідчать про те, що природні умови парку залишаються сприятливими для життя цінних видів. Це особливо важливо для збереження біорізноманіття півдня України.

Що відомо про хижака

Норка європейська — дрібний хижий ссавець із родини куницевих. Вона добре плаває й пірнає, веде переважно нічний спосіб життя та селиться поблизу водойм. Харчується жабами, дрібними гризунами, рибою й ящірками, а своє лігво влаштовує у норах або природних укриттях біля води.

