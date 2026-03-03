Норку европейскую зафиксировали в Одесской области

Норка Европейская — на Одесчине зафиксировали необычных зверковь
В Одесской области зафиксировали следы редкого животного. Он занесен в Красную книгу Украины. Зверька обнаружили не во время наблюдения, а по характерным следам. Находку сделали на территории национального природного парка.
Редкое животное
Следы редкого животного обнаружили на территории Нижнеднестровский национальный природный парк. Речь идет о норке европейской — виде, который ведет скрытый образ жизни и почти не попадается на глаза людям. Как сообщили в нацпарке, при обследовании Беляевского участка работники заметили характерные отпечатки лап на влажной почве. Ученый Николай Роженко объяснил, что именно по следам чаще всего и удается подтвердить присутствие таких осторожных животных.
"Из-за скрытого образа жизни диких зверей их наличие в природе в основном определяют именно по следам на снегу или почве. На этот раз они четко указывают: на этой территории обитает норка европейская — редкий и уязвимый вид", — отметил исследователь.
По его словам, такие находки свидетельствуют о том, что природные условия парка остаются благоприятными для жизни ценных видов. Это особенно важно для сохранения биоразнообразия юга Украины.
Что известно о хищнике
Норка европейская — мелкое хищное млекопитающее из семейства куньих. Она хорошо плавает и ныряет, ведет преимущественно ночной образ жизни и селится вблизи водоемов. Питается лягушками, мелкими грызунами, рыбой и ящерицами, а свое логово устраивает в норах или естественных укрытиях у воды.
