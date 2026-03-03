Видео
Норка Европейская — на Одесчине зафиксировали необычных зверковь

Дата публикации 3 марта 2026 16:54
Норку европейскую зафиксировали в Одесской области
Норка европейская. Фото иллюстратиине: hlasek

В Одесской области зафиксировали следы редкого животного. Он занесен в Красную книгу Украины. Зверька обнаружили не во время наблюдения, а по характерным следам. Находку сделали на территории национального природного парка.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Нижнеднестровский национальный парк.

Редкое животное

Следы редкого животного обнаружили на территории Нижнеднестровский национальный природный парк. Речь идет о норке европейской — виде, который ведет скрытый образ жизни и почти не попадается на глаза людям. Как сообщили в нацпарке, при обследовании Беляевского участка работники заметили характерные отпечатки лап на влажной почве. Ученый Николай Роженко объяснил, что именно по следам чаще всего и удается подтвердить присутствие таких осторожных животных.

"Из-за скрытого образа жизни диких зверей их наличие в природе в основном определяют именно по следам на снегу или почве. На этот раз они четко указывают: на этой территории обитает норка европейская — редкий и уязвимый вид", — отметил исследователь.

По его словам, такие находки свидетельствуют о том, что природные условия парка остаются благоприятными для жизни ценных видов. Это особенно важно для сохранения биоразнообразия юга Украины.

Что известно о хищнике

Норка европейская — мелкое хищное млекопитающее из семейства куньих. Она хорошо плавает и ныряет, ведет преимущественно ночной образ жизни и селится вблизи водоемов. Питается лягушками, мелкими грызунами, рыбой и ящерицами, а свое логово устраивает в норах или естественных укрытиях у воды.

Напомним, мы сообщали, что в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области заметили первые стаи розовых фламинго. Птицы прилетели со стороны Черного моря в конце февраля. Экологи надеются, что в этом году им удастся успешно загнездиться.

Также мы писали, что численность дельфинов в Черном море стремительно сокращается, и главная причина — деятельность человека. До полномасштабной войны животные массово погибали в рыболовных сетях, а с 2022 года ситуация резко ухудшилась из-за боевых действий в акватории. Экологи говорят о десятках тысяч погибших особей.

Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
