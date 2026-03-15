На Одесчине выпустили в дикую природу спасенных лесных котов

Лесные коты, которых выпустили на волю. Фото: Национальный природный парк "Тузловские лиманы"

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы", что в Одесской области выпустили в дикую природу нескольких молодых лесных котов. Животных семь месяцев выхаживали на Станции юных натуралистов в Измаиле после того, как их нашли рядом с погибшей матерью. После подготовки их перевезли в естественную среду, где они смогут жить самостоятельно.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на эколога и научного сотрудника парка "Тузловские лиманы" Ивана Русева.

Лесные коты, которых спасли. Фото: Национальный природный парк "Тузловские лиманы"

Лесные коты в Одесской области

Иван Русев говорит, что главной задачей было не только спасти котят, но и подготовить их к жизни без человека. Это сложный процесс, ведь диких животных нужно выходить так, чтобы они не привыкли к людям и сохранили природные инстинкты.

"Когда малышей нашли возле погибшей матери, они были еще совсем слепыми. В течение всего этого времени их выхаживали и готовили к самостоятельной жизни на Станции юннатов в Измаиле", — рассказал Иван Русев.

По словам эколога, реабилитация длилась несколько месяцев. За это время животные подросли, окрепли и научились вести себя так, как это делают дикие хищники. Специалисты старались минимизировать контакт с людьми, чтобы котята не потеряли природную осторожность.

Когда животные были готовы к самостоятельной жизни, их перевезли из Измаила на территорию национального парка. Для выпуска выбрали место, где есть достаточно еды и минимальное влияние человека.

"Несколько дней назад мы перевезли подросших котов из Измаила на территорию нацпарка и выпустили на волю. Участок, выбранный для их проживания, является стратегически важным: здесь богатая кормовая база, пролегает миграционный путь птиц, а главное — здесь нет людей, которых эти осторожные хищники так боятся", — пояснил Иван Русев.

По словам эколога, теперь животные должны адаптироваться к жизни без опеки человека. В естественной среде они смогут охотиться, находить тайники и постепенно осваивать территорию. В парке "Тузловские лиманы" надеются, что животные смогут полностью адаптироваться и пополнят популяцию этого редкого вида.

Птицы в Тузловских лиманах

Напомним, ранее в нацпарке заметили первые стаи розовых фламинго. Птицы прилетели со стороны Черного моря в конце февраля. Экологи надеются, что в этом году им удастся успешно загнездиться.

Кроме этого, в заповеднике зафиксировали и первых в 2026 году розовых пеликанов. Стая из 55 крупных птиц остановилась в пойме реки Когильник возле лимана Сасык. Однако место их отдыха оказалось рядом со стихийной свалкой.

Также вслед за розовыми пеликанами сюда прилетели и кудрявые. На лиманах их часто можно увидеть вместе с большими бакланами.