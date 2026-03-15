Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине выпустили в дикую природу спасенных лесных котов

На Одесчине выпустили в дикую природу спасенных лесных котов

Ua ru
Дата публикации 15 марта 2026 10:15
На Одесчине выпустили в дикую природу спасенных лесных котов
Лесные коты, которых выпустили на волю. Фото: Национальный природный парк "Тузловские лиманы"

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы", что в Одесской области выпустили в дикую природу нескольких молодых лесных котов. Животных семь месяцев выхаживали на Станции юных натуралистов в Измаиле после того, как их нашли рядом с погибшей матерью. После подготовки их перевезли в естественную среду, где они смогут жить самостоятельно.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на эколога и научного сотрудника парка "Тузловские лиманы" Ивана Русева.

Реклама
Читайте также:
Лісових котів випустили у дику природу
Лесные коты, которых спасли. Фото: Национальный природный парк "Тузловские лиманы"

Лесные коты в Одесской области

Иван Русев говорит, что главной задачей было не только спасти котят, но и подготовить их к жизни без человека. Это сложный процесс, ведь диких животных нужно выходить так, чтобы они не привыкли к людям и сохранили природные инстинкты.

"Когда малышей нашли возле погибшей матери, они были еще совсем слепыми. В течение всего этого времени их выхаживали и готовили к самостоятельной жизни на Станции юннатов в Измаиле", — рассказал Иван Русев.

По словам эколога, реабилитация длилась несколько месяцев. За это время животные подросли, окрепли и научились вести себя так, как это делают дикие хищники. Специалисты старались минимизировать контакт с людьми, чтобы котята не потеряли природную осторожность.

Когда животные были готовы к самостоятельной жизни, их перевезли из Измаила на территорию национального парка. Для выпуска выбрали место, где есть достаточно еды и минимальное влияние человека.

"Несколько дней назад мы перевезли подросших котов из Измаила на территорию нацпарка и выпустили на волю. Участок, выбранный для их проживания, является стратегически важным: здесь богатая кормовая база, пролегает миграционный путь птиц, а главное — здесь нет людей, которых эти осторожные хищники так боятся", — пояснил Иван Русев.

По словам эколога, теперь животные должны адаптироваться к жизни без опеки человека. В естественной среде они смогут охотиться, находить тайники и постепенно осваивать территорию. В парке "Тузловские лиманы" надеются, что животные смогут полностью адаптироваться и пополнят популяцию этого редкого вида.

Птицы в Тузловских лиманах

Напомним, ранее в нацпарке заметили первые стаи розовых фламинго. Птицы прилетели со стороны Черного моря в конце февраля. Экологи надеются, что в этом году им удастся успешно загнездиться.

Кроме этого, в заповеднике зафиксировали и первых в 2026 году розовых пеликанов. Стая из 55 крупных птиц остановилась в пойме реки Когильник возле лимана Сасык. Однако место их отдыха оказалось рядом со стихийной свалкой.

Также вслед за розовыми пеликанами сюда прилетели и кудрявые. На лиманах их часто можно увидеть вместе с большими бакланами.

природа Новости Одессы
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации