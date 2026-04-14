Курортный сезон в Одессе 2026 года: подготовка укрытий на пляжах

После затянувшейся зимы Одесса постепенно входит в летний ритм: температура растет, на побережье появляются первые отдыхающие, а городские службы готовят пляжи к новому сезону. Впрочем, уже третий год подряд вопрос безопасности остается не менее важным, чем комфорт. Именно поэтому перед стартом курортного сезона стоит проверить, готовы ли одесские пляжи к возможным угрозам и в каком состоянии находятся укрытия.

Журналисты Новини.LIVE посетили несколько популярных локаций побережья, чтобы собственными глазами увидеть, где и как отдыхающие смогут переждать воздушную тревогу.

Пляж Калетон

Одной из лучше всего подготовленных локаций оказался пляж Калетон. Здесь укрытие не только имеется, но и обустроено с учетом инклюзивности. К нему ведет пандус, позволяющий беспрепятственно попасть внутрь людям на креслах колесных. Само укрытие небольшое, но функциональное: есть вентиляция, освещение, розетки для зарядки гаджетов. В сезон там дополнительно устанавливают лавочки и даже раздают питьевую воду, чтобы люди могли комфортно переждать тревогу.

Отдельного внимания заслуживает инфраструктура пляжа: здесь обустроен специальный лифт для людей с инвалидностью. В случае опасности человек может быстро добраться до укрытия без лишних препятствий. Кроме того, Калетон имеет один из самых больших пандусов в Украине, ведущий прямо к морю, а также детскую площадку — все это делает локацию удобной для семейного отдыха.

Сейчас на пляже активно продолжаются подготовительные работы: красят конструкции, проверяют бунгало, разравнивают песок. Активно готовятся к курортному сезону.

Укрытие в сказочном тоннеле

Другая ситуация — возле пляжа Дельфин, где расположен так называемый "сказочный тоннель". Формально он выполняет функцию укрытия, ведь находится под землей и теоретически может защитить во время воздушной тревоги. Внутри есть базовые элементы: розетки, стулья, освещение в виде диодных фонарей. Однако на практике укрытие выглядит заброшенным. Во время проверки освещение не работало, помещение не убрано, на полу — мусор, бутылки, обертки.

Единственное, что привлекает внимание — декоративные орнаменты на стенах. Впрочем, для полноценного укрытия этого мало: без должного ухода и базовых условий безопасности оно остается скорее формальностью.

Пляж ланжерон

Наиболее проблемной оказалась ситуация на одном из самых известных пляжей города — Ланжероне. Во время обследования журналисты не нашли ни одного полноценного укрытия. Фактически единственным вариантом остается паркинг дельфинария, однако к нему еще нужно добраться. В случае тревоги это может быть критично — особенно для людей с инвалидностью, пожилых людей или родителей с маленькими детьми.

В разгар сезона на Ланжероне отдыхают сотни людей, и одно удаленное укрытие явно не соответствует потребностям такого количества посетителей. Это ставит под сомнение безопасность отдыха на этой локации.

Отдыхающие об укрытии

Несмотря на разную ситуацию с укрытиями, важным фактором остается и поведение самих людей во время воздушных тревог. Часть отдыхающих признает: даже имея возможность спрятаться, не всегда пользуется ею.

"Не пользуемся укрытиями, потому что мы из Киева — там люди уже, наверное, несколько лет не прячутся. Но в Одессе я впервые увидел людей в паркинге во время тревоги. Это было непривычно. Я даже не знал, что возле пляжей есть укрытия. И также видел много видео из Одессы, где сбивают дроны, ракеты, а люди продолжают купаться на пляже", — рассказывает Антон.

Другая часть отдыхающих подходит к вопросу более осознанно, хотя и признает: война меняет восприятие опасности. Люди привыкают к сиренам, и это постепенно притупляет ощущение угрозы.

"Мы видели на пляже есть специализированные места для укрытия, однако мы уже настолько привыкли к этой жизни, что наоборот у береговой линии не видела, что что-то такое опасное. Однако видела, что люди пользуются и это очень хорошо, что они не пренебрегают своей же жизнью", — говорит Екатерина.

Для семей с детьми вопрос безопасности становится определяющим. Такие отдыхающие обычно заранее оценивают инфраструктуру пляжа и выбирают те локации, где есть хотя бы минимальные условия для укрытия. Ведь в случае опасности скорость доступа к безопасному месту может иметь решающее значение. Именно поэтому даже небольшие укрытия поблизости могут существенно влиять на выбор пляжа.

"Ходили на пляж в прошлом сезоне, но к укрытию не приходилось ходить. Да, выбираем пляж, чтобы рядом было какое-то укрытие. Например, вот как здесь есть небольшой такой бункер, потому что отдыхаем с детьми", — добавляет Анна.

Ревизия показала: несмотря на подготовку к сезону, ситуация с укрытиями на одесских пляжах остается неравномерной. Есть примеры современных и продуманных решений, но в то же время — заброшенные или вообще отсутствуют укрытия на популярных локациях.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области зафиксировали первых дельфинов в этом году. Их увидели на рассвете после ночной атаки дронов с моря. Животные охотились на рыбу неподалеку от побережья.

Также Новини.LIVE писали, что оборона южного направления, в частности акватории Черного моря, остается одним из ключевых элементов безопасности Одесса. В условиях полномасштабной войны именно морской фронт стал пространством постоянного технологического противостояния, где скорость адаптации и инновации играют решающую роль.

