Курортный сезон в Одессе 2026 года: подготовка укрытий на пляжах
После затянувшейся зимы Одесса постепенно входит в летний ритм: температура растет, на побережье появляются первые отдыхающие, а городские службы готовят пляжи к новому сезону. Впрочем, уже третий год подряд вопрос безопасности остается не менее важным, чем комфорт. Именно поэтому перед стартом курортного сезона стоит проверить, готовы ли одесские пляжи к возможным угрозам и в каком состоянии находятся укрытия.
Журналисты Новини.LIVE посетили несколько популярных локаций побережья, чтобы собственными глазами увидеть, где и как отдыхающие смогут переждать воздушную тревогу.
Пляж Калетон
Одной из лучше всего подготовленных локаций оказался пляж Калетон. Здесь укрытие не только имеется, но и обустроено с учетом инклюзивности. К нему ведет пандус, позволяющий беспрепятственно попасть внутрь людям на креслах колесных. Само укрытие небольшое, но функциональное: есть вентиляция, освещение, розетки для зарядки гаджетов. В сезон там дополнительно устанавливают лавочки и даже раздают питьевую воду, чтобы люди могли комфортно переждать тревогу.
Отдельного внимания заслуживает инфраструктура пляжа: здесь обустроен специальный лифт для людей с инвалидностью. В случае опасности человек может быстро добраться до укрытия без лишних препятствий. Кроме того, Калетон имеет один из самых больших пандусов в Украине, ведущий прямо к морю, а также детскую площадку — все это делает локацию удобной для семейного отдыха.
Сейчас на пляже активно продолжаются подготовительные работы: красят конструкции, проверяют бунгало, разравнивают песок. Активно готовятся к курортному сезону.
Укрытие в сказочном тоннеле
Другая ситуация — возле пляжа Дельфин, где расположен так называемый "сказочный тоннель". Формально он выполняет функцию укрытия, ведь находится под землей и теоретически может защитить во время воздушной тревоги. Внутри есть базовые элементы: розетки, стулья, освещение в виде диодных фонарей. Однако на практике укрытие выглядит заброшенным. Во время проверки освещение не работало, помещение не убрано, на полу — мусор, бутылки, обертки.
Единственное, что привлекает внимание — декоративные орнаменты на стенах. Впрочем, для полноценного укрытия этого мало: без должного ухода и базовых условий безопасности оно остается скорее формальностью.
Пляж ланжерон
Наиболее проблемной оказалась ситуация на одном из самых известных пляжей города — Ланжероне. Во время обследования журналисты не нашли ни одного полноценного укрытия. Фактически единственным вариантом остается паркинг дельфинария, однако к нему еще нужно добраться. В случае тревоги это может быть критично — особенно для людей с инвалидностью, пожилых людей или родителей с маленькими детьми.
В разгар сезона на Ланжероне отдыхают сотни людей, и одно удаленное укрытие явно не соответствует потребностям такого количества посетителей. Это ставит под сомнение безопасность отдыха на этой локации.
Отдыхающие об укрытии
Несмотря на разную ситуацию с укрытиями, важным фактором остается и поведение самих людей во время воздушных тревог. Часть отдыхающих признает: даже имея возможность спрятаться, не всегда пользуется ею.
"Не пользуемся укрытиями, потому что мы из Киева — там люди уже, наверное, несколько лет не прячутся. Но в Одессе я впервые увидел людей в паркинге во время тревоги. Это было непривычно. Я даже не знал, что возле пляжей есть укрытия. И также видел много видео из Одессы, где сбивают дроны, ракеты, а люди продолжают купаться на пляже", — рассказывает Антон.
Другая часть отдыхающих подходит к вопросу более осознанно, хотя и признает: война меняет восприятие опасности. Люди привыкают к сиренам, и это постепенно притупляет ощущение угрозы.
"Мы видели на пляже есть специализированные места для укрытия, однако мы уже настолько привыкли к этой жизни, что наоборот у береговой линии не видела, что что-то такое опасное. Однако видела, что люди пользуются и это очень хорошо, что они не пренебрегают своей же жизнью", — говорит Екатерина.
Для семей с детьми вопрос безопасности становится определяющим. Такие отдыхающие обычно заранее оценивают инфраструктуру пляжа и выбирают те локации, где есть хотя бы минимальные условия для укрытия. Ведь в случае опасности скорость доступа к безопасному месту может иметь решающее значение. Именно поэтому даже небольшие укрытия поблизости могут существенно влиять на выбор пляжа.
"Ходили на пляж в прошлом сезоне, но к укрытию не приходилось ходить. Да, выбираем пляж, чтобы рядом было какое-то укрытие. Например, вот как здесь есть небольшой такой бункер, потому что отдыхаем с детьми", — добавляет Анна.
Ревизия показала: несмотря на подготовку к сезону, ситуация с укрытиями на одесских пляжах остается неравномерной. Есть примеры современных и продуманных решений, но в то же время — заброшенные или вообще отсутствуют укрытия на популярных локациях.
Читайте Новини.LIVE!