Оборона юга: дроны, флот и новая тактика противостояния

Морские дроны MAGURA. Фото: Новини.LIVE

Оборона южного направления, в частности акватории Черного моря, остается одним из ключевых элементов безопасности Одесса. В условиях полномасштабной войны именно морской фронт стал пространством постоянного технологического противостояния, где скорость адаптации и инновации играют решающую роль. Украина и Россия параллельно развивают свои способности, однако характер этой гонки существенно отличается.

О том, как меняется ситуация в Черном море, какие технологии применяет враг и в чем Украина имеет преимущество, журналисты Новини.LIVE пообщались с руководителем пресс-центра Сил обороны Юга Дмитрием Плетенчуком.

Реклама

Морские дроны

Развитие технологий во время войны является естественным процессом для обеих сторон. В то же время информационное поле часто создает искаженное представление о балансе сил. Украинские морские дроны хорошо известны обществу, тогда как российские разработки остаются менее публичными, несмотря на их количество.

"Враг начал эту войну с имеющимися морскими дронами. У них было несколько применений, некоторые из них даже были успешными. Но все равно так получилось, что мы, имея ограниченные ресурсы, имея ограниченное время, были вынуждены двигаться каким-то другим направлением, не таким, как наш враг. Мы выбрали это направление, оно оказалось удачным. Конечно, дроны не решают всех проблем и не являются универсальным инструментом для выполнения всех задач флота", — объясняет руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук.

Реклама

Руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на активное использование безэкипажных систем, классические элементы флота не теряют своей роли. Корабли по-прежнему выполняют важные функции, тогда как дроны стали инструментом, который существенно изменил правила игры. В то же время эффективность любой технологии имеет ограниченный срок — то, что работает сегодня, завтра может потерять актуальность. В этом контексте ключевой становится способность к быстрой адаптации. Украинские силы смогли первыми навязать новые подходы к ведению войны на море, заставив противника действовать в ответ.

Читайте также:

Реклама

"Мы должны отвечать на те вызовы, которые создаем в акватории. Не только военно-морские силы, но и наши коллеги из ГУР, СБУ, СБС, ССО — все работают в этом направлении. И, имея определенный временной разрыв, враг вынужден внедрять технологии уже вдогонку", — отмечает он.

Мужчина управляет дроном дистанционно. Фото: Новини.LIVE

Именно этот фактор времени, и дает Украине преимущество. Пока противник адаптирует новые решения, они часто уже теряют свою эффективность, ведь украинская сторона успевает сделать следующий шаг вперед.

Украина на международной арене

Отдельное внимание уделяют и международному измерению. Украинский опыт ведения современной войны вызывает значительный интерес у партнеров, в частности во время совместных учений. Речь идет не только о боевых действиях на море, но и о более широком спектре вопросов - от безопасности судоходства до цифровых систем управления.

"Когда мы демонстрируем партнерам наши разработки, они действительно поражены. Например, система ситуационной осведомленности "Дельта" стала для многих приятным шоком. Мы давали возможность работать с ней во время учений, и это вызвало большой интерес. Так же и с тактикой — наши военные делятся реальным опытом современной войны",— рассказывает Дмитрий Плетенчук.

Морской дрон на воде. Фото: Новини.LIVE

Одна из ключевых проблем западных армий заключается в том, что многие их военные доктрины базируются на опыте прошлых войн. Зато Украина вынуждена формировать новые подходы прямо во время боевых действий, что делает этот опыт уникальным.

"Украина сегодня является мировым драйвером в применении безэкипажных морских систем. И нам действительно есть чем поделиться с партнерами. Мы открыты к сотрудничеству и всегда обмениваемся опытом с теми, кто нас поддерживает", — говорит спикер.

Морской дрон на море. Фото: Новини.LIVE

Таким образом, оборона Черного моря - это не только о сдерживании врага, но и о постоянном развитии технологий, которое определяет ход современной войны.

Оборона Одессы

Несмотря на постоянные атаки с воздуха, оборона Одесса остается комплексной и многоуровневой. К отражению вражеских ударов привлечены не только силы противовоздушной обороны, но и подразделения Военно-морских сил, которые работают как на море, так и на суше. Даже морская авиация принимает активное участие в уничтожении вражеских целей.

"Морская авиация тоже дует. Один наш вертолет за один вылет семь дронов уничтожил, например. Однако, опасность всегда присутствует, это надо учитывать. Воздушную тревогу не стоит игнорировать", — объясняет руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук.

Мобильно огневая группа собирает дроны. Фото: yug.toda

Что касается дронов на оптоволокне то, они требуют более близкого запуска к цели. Впрочем, по словам спикера, массового применения таких средств именно в Одесской области пока не фиксируется, в отличие от других прифронтовых регионов. Несмотря на это, украинские силы учитывают все потенциальные угрозы, даже те, которые противник только анонсирует или тестирует.

"В любом случае, мы подобные угрозы считаем возможными и учитываем это при планировании оборонительных действий. Но на практике, например, я их еще не видел. В любом случае, да, мы подобные угрозы тоже считаем возможными, и поэтому учитываем это при планировании наших оборонительных действий обязательно", — отмечает Дмитрий Плетенчук.

Мобильно огневая группа в работе. Фото: mvs.gov.ua

Такие объекты имеют стратегическое значение, ведь могут использоваться врагом для разведки или влияния на гражданскую навигацию. Именно поэтому украинские силы пытаются действовать на опережение и ликвидировать угрозы еще на подходах к побережью.

Ситуация на море

Ситуация в самом Черном море также претерпела существенные изменения. Сейчас акватория фактически превратилась в так называемую "серую зону", где ни одна из сторон не имеет полного контроля.

"Враг вынужден охранять свои базы дополнительными средствами. В свою очередь, мы тоже не можем спокойно выходить в море, потому что там присутствует российская авиация. Поэтому Черное море — это серая зона, именно из-за постоянного присутствия в воздухе морской авиации РФ", — объясняет он.

Флаг морской пехоты на корабле. Фото: armyinform.com.ua

Российский флот, по его словам, существенно ограничен в действиях и фактически не может свободно использовать свои возможности, в том числе и из-за рисков поражения. В то же время и украинская сторона вынуждена учитывать постоянную угрозу с воздуха, что затрудняет полноценную работу на море.

Крейсер "Москва"

Уничтожение флагмана Черноморского флота РФ — Крейсера "Москва" — стало не только громким событием, но и одним из ключевых поворотных моментов в войне на море. Этот удар имел не только военное, но и психологическое значение. Он продемонстрировал, что даже такие мощные корабли не являются недосягаемыми для украинских сил. Более того, это событие заставило врага пересмотреть свою тактику и изменить подходы к использованию флота. В то же время, россияне не сразу осознали масштаб потери и еще некоторое время действовали по инерции.

"Мы действительно не имели страха, имели желание. И мы доказали так, что Украина может отбиваться, потому что россияне считали, что имея такой корабль, такого класса океанического, с тремя эшелонами ПВО на борту, можно себе позволить, как говорится, спокойно ходить вдоль нашего побережья", — отмечает он.

Пораженный Российский флагман "Москва". Фото: uc.od.ua

После этого события ситуация в акватории Черное море существенно изменилась. Российский флот фактически потерял возможность действовать так свободно, как в начале полномасштабного вторжения. Потеря такого корабля означала не только минус одну боевую единицу, но и серьезный удар по системе управления, разведки и противовоздушной обороны. Именно "Москва" выполняла функции координации и прикрытия для других судов, и ее уничтожение создало значительный вакуум в этих возможностях. Это заставило россиян действовать осторожнее и держаться на расстоянии.

"Это и ведение разведки, это и прикрытие ПВО. Фактически, этот корабль должен был всю группировку прикрывать, предоставлять разведданные. На самом деле, для него эта акватория даже тесновата — Черное море, для такого крейсера", — объясняет Плетенчук.

Российские корабли в Черном море. Фото: armyinform.com.ua

Сегодня, по его словам, российские корабли значительно ограничены в своих действиях. Они вынуждены прятаться, избегать приближения к украинскому побережью и постоянно учитывать угрозу ударов как ракетами, так и морскими дронами. Несмотря на это, враг иногда все же использует носители крылатых ракет, хотя эффективность таких атак остается ограниченной. В то же время само их присутствие в регионе продолжает создавать риски.

"Но тем не менее, видите, раз-два в месяц они применяют даже носитель крылатых ракет. Такое бывает. Не очень результативно, но сам факт. Поэтому да, они продолжают от нас фактически требовать их добить", — добавляет он.

Восемь военных кораблей на воде. Фото: armyinform.com.ua

Работа ПВО врага

Отдельно стоит обратить внимание на систему противовоздушной обороны противника, которая остается сложной и многоуровневой. Украинские силы системно работают над ее ослаблением, уничтожая ключевые элементы — прежде всего средства радиолокации. Именно они являются основой для обнаружения целей и наведения ракет, поэтому их уничтожение значительно снижает эффективность всей системы.

"Это, в принципе, самый ценный и самый сложный актив во всей этой системе. Потому что не имея средств соответствующего обнаружения цели, вы не сможете никак навести свои ракеты, применить их. Они в первую очередь уничтожаются", — объясняет он.

Руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук о работе ПВО в Крыму. Фото: Новини.LIVE

Впрочем, даже неся потери, враг пытается восстанавливать свои возможности. Для этого используются различные комплексы, иногда даже нестандартные или устаревшие, которые перебрасывают из других регионов. Это свидетельствует о попытке сохранить плотность ПВО, особенно на стратегически важных направлениях. В то же время восстановление таких систем требует времени и ресурсов, что создает для Украины дополнительные возможности.

Крымский мост

Еще одним важным элементом остается Крымский мост, который имеет как стратегическое, так и символическое значение для России. По словам эксперта, несмотря на уже нанесенные повреждения, он продолжает выполнять логистическую функцию, хотя и с ограничениями. В то же время этот объект остается уязвимым и рассматривается как легитимная цель в контексте войны.

"Ограничен он, в первую очередь, из-за тех повреждений, которые он получил ранее. Но это не значит, что мы его оставим в покое, конечно. Потому что это незаконное сооружение является и символическим, и логистически важным", — заключает он.

Пораженный Крымский мост. Фото: ukrinform.ua

По оценкам украинской стороны, присутствие российских военных объектов в Черноморском регионе и в дальнейшем будет оставаться фактором нестабильности. В то же время постепенное ослабление их возможностей свидетельствует об изменении баланса сил в пользу Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, после ударов по порту Новороссийска Россия потеряла еще одну относительно безопасную базу в Черном море. В то же время угрозы для Украины не уменьшились. РФ продолжает развивать морские дроны и может усилить атаки на порты.

Также Новини.LIVE писали, что на юге Украины даже во время так называемого "перемирия" не было полной тишины. В море ситуация оставалась напряженной. После его прекращения существует угроза новых ударов, в частности для Одесской области.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася