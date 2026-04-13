Перемирия на юге не было: угроза массированных обстрелов

Комплекс "Бастион" РФ.

На юге Украины даже во время так называемого "перемирия" не было полной тишины. В море ситуация оставалась напряженной. После его прекращения существует угроза новых ударов, в частности для Одесской области.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, передает Новини.LIVE.

Бои продолжаются

Во время так называемого "Пасхального перемирия" на юге не было полного прекращения боевых действий. Морская пехота продолжала выполнять свои задачи, в частности на южном направлении.

"Что касается наших собратьев из морской пехоты, там перманентно происходят боевые действия. В полном объеме прокомментировать не могу, но задачи они выполняют на южном направлении, в частности. Но не только, кстати", — рассказал спикер ВМС.

Тишина на море

В морской зоне ответственности ситуация выглядела более спокойной только на первый взгляд. На самом деле активность врага сохранялась, в частности с применением FPV-дронов. Это свидетельствует о том, что даже без масштабных атак противник продолжает давить на украинские силы. Полноценной паузы в боевых действиях на море не было.

"Что касается моря, да, сегодня уже у нас было затишье. Могу сказать, что было относительно тихо, но FPV-дроны все равно работали. Поэтому сказать, что сто процентов мы сидели без работы, я не могу", — пояснил Плетенчук.

Риск ударов

Украинские военные постоянно мониторят ситуацию и готовность российских сил к новым атакам. Особое внимание уделяют кораблям-носителям крылатых ракет, которые могут быстро выйти в море. По словам спикера, даже при отсутствии активности угроза не исчезает. Все это напрямую касается и безопасности Одесской области.

"Мы, конечно, постоянно мониторим готовность врага. По применению морских носителей крылатых ракет, эту опасность всегда надо считать действительной. Даже имея заряженные корабли, они могут выдерживать какое-то время, а для нанесения ударов нужно всего несколько часов", — отметил спикер.

Главная угроза

Несмотря на риски с моря, большей опасностью остаются другие типы вооружения. Речь идет о баллистических ракетах и комплексах, которые сложнее обнаружить заблаговременно. Их активно применяют, в частности с территории Крыма. Из-за высокой скорости и короткого времени подлета они создают серьезную угрозу для южных регионов.

"Когда речь идет об обстрелах баллистикой или "Цирконами", здесь гораздо более сложная ситуация. Как по мне, большей угрозой становятся именно "Бастионы", которые они из Крыма использовали с начала года, и "Искандер-М". Именно за счет довольно короткого полетного времени", — подытожил Плетенчук.

Как сообщали Новини.LIVE, после ударов по порту Новороссийска Россия потеряла еще одну относительно безопасную базу в Черном море. В то же время угрозы для Украины не уменьшились. РФ продолжает развивать морские дроны и может усилить атаки на порты.

Также Новини.LIVE писали, что российские войска начали активнее применять реактивные дроны в Одесской области. Они быстрее и сложнее для перехвата, чем обычные беспилотники. В то же время украинская ПВО наращивает эффективность и сбивает все больше целей. Но новая тактика врага усложняет работу защитников.