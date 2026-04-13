Перемир'я на півдні не було: загроза масованих обстрілів

Комплекс "Бастіон" РФ. Фото ілюстративне: росЗМІ

На півдні України навіть під час так званого "перемир’я" не було повної тиші. У морі ситуація залишалася напруженою. Після його припинення існує загроза нових ударів, зокрема для Одещини.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, передає Новини.LIVE.

Бої тривають

Під час так званого "Великоднього перемир’я" на півдні не було повного припинення бойових дій. Морська піхота продовжувала виконувати свої завдання, зокрема на південному напрямку.

"Щодо наших побратимів з морської піхоти, там перманентно відбуваються бойові дії. В повному обсязі прокоментувати не можу, але завдання вони виконують на південному напрямку, зокрема. Але не тільки, до речі", — розповів речник ВМС.

Тиша на морі

У морській зоні відповідальності ситуація виглядала спокійнішою лише на перший погляд. Насправді активність ворога зберігалася, зокрема із застосуванням FPV-дронів. Це свідчить про те, що навіть без масштабних атак противник продовжує тиснути на українські сили. Повноцінної паузи у бойових діях на морі не було.

"Що стосується моря, так, сьогодні вже у нас було затишшя. Можу сказати, що було відносно тихо, але FPV-дрони все одно працювали. Тому сказати, що сто відсотків ми сиділи без роботи, я не можу", — пояснив Плетенчук.

Ризик ударів

Українські військові постійно моніторять ситуацію і готовність російських сил до нових атак. Особливу увагу приділяють кораблям-носіям крилатих ракет, які можуть швидко вийти в море. За словами речника, навіть за відсутності активності загроза не зникає. Усе це напряму стосується і безпеки Одещини.

"Ми, звісно, постійно моніторимо готовність ворога. Щодо застосування морських носіїв крилатих ракет, цю небезпеку завжди треба вважати дійсною. Навіть маючи заряджені кораблі, вони можуть витримувати якийсь час, а для нанесення ударів потрібно лише кілька годин", — зауважив речник.

Головна загроза

Попри ризики з моря, більшою небезпекою залишаються інші типи озброєння. Йдеться про балістичні ракети та комплекси, які складніше виявити завчасно. Їх активно застосовують, зокрема з території Криму. Через високу швидкість і короткий час підльоту вони створюють серйозну загрозу для південних регіонів.

"Коли йдеться про обстріли балістикою або "Цирконами", тут набагато складніша ситуація. Як на мене, більшою загрозою становляться саме "Бастіони", які вони з Криму використовували від початку року, та "Іскандер-М". Саме за рахунок доволі короткого польотного часу", — підсумував Плетенчук.

Як повідомляли Новини.LIVE, після ударів по порту Новоросійська Росія втратила ще одну відносно безпечну базу в Чорному морі. Водночас загрози для України не зменшилися. РФ продовжує розвивати морські дрони та може посилити атаки на порти.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська почали активніше застосовувати реактивні дрони на Одещині. Вони швидші та складніші для перехоплення, ніж звичайні безпілотники. Водночас українська ППО нарощує ефективність і збиває дедалі більше цілей. Але нова тактика ворога ускладнює роботу захисників.