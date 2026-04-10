Буферна зона на Одещині з боку Придністров'я: у РФ немає сил

Огорожа на кордоні.

Росія планує створити буферну зону в районі окупованого Придністров’я. Однак на реалізацію цього в окупантів немає ні сил, ні ресурсів. Водночас Кремль продовжує розглядати цей напрямок як потенційний інструмент тиску на Україну.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Ситуація біля Придністровʼя

Ситуація навколо Придністровського сегмента кордону з Молдовою залишається під посиленою увагою українських сил безпеки. Речник ДПСУ Андрій Демченко зазначив, що Росія намагається використовувати цей напрямок як один із важелів впливу. Водночас, за його словами, можливості для реальних дій там зараз обмежені.

Демченко підкреслив, що загрози з боку цього відтинку кордону враховуються з перших місяців повномасштабної війни. Українські служби посилили контроль і моніторинг ситуації, оскільки Росія може використовувати будь-які доступні їй інструменти впливу. Водночас він зауважив, що нині змінити баланс сил у цьому регіоні ворог не здатен.

"Якщо говорити про кордон з Молдовою по Придністровському сегменту, то це також один із тих відтинків, який для нас є загрозливим. Ми приділяємо йому велику увагу з 2022 року, бо ще тоді фіксували спроби дестабілізації ситуації на цьому напрямку", — сказав Демченко.

Створення буферної зони

Окремо він додав, що Росія може мати наміри створення буферної зони на півдні. Однак реалізувати їх не може.

"Станом на зараз у ворога немає достатньо сил і засобів, щоб створити там ту саму буферну зону, про яку вони б хотіли говорити", — наголосив речник ДПСУ.

Україна продовжує тримати під контролем цей напрямок, щоб не допустити спроб дестабілізації ситуації біля кордону.

Інші напрямки

Речник ДПСУ Андрій Демченко наголосив, що Росія неодноразово озвучувала ідеї створення так званих буферних зон на різних ділянках кордону. Однак досягти цього ворог не може. Він підкреслив, що Україна фіксує такі наміри, але на практиці вони не реалізуються через відсутність у РФ достатніх сил.

"Чернігівщина, Сумщина і Харківщина щодо створення буферної зони або зони контролю, як неодноразово зазначала Росія, — вони намагаються щось зробити, але такої суттєвої зони контролю ворог не може досягти, як і розширити зону бойових дій на території України", — сказав Демченко.

