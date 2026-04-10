Буферная зона на Одесчине со стороны Приднестровья: у РФ нет сил

Россия планирует создать буферную зону в районе оккупированного Приднестровья. Однако на реализацию этого у оккупантов нет ни сил, ни ресурсов. В то же время Кремль продолжает рассматривать это направление как потенциальный инструмент давления на Украину.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Ситуация возле Приднестровья

Ситуация вокруг Приднестровского сегмента границы с Молдовой остается под усиленным вниманием украинских сил безопасности. Представитель ГПСУ Андрей Демченко отметил, что Россия пытается использовать это направление как один из рычагов влияния. В то же время, по его словам, возможности для реальных действий там сейчас ограничены.

Демченко подчеркнул, что угрозы со стороны этого отрезка границы учитываются с первых месяцев полномасштабной войны. Украинские службы усилили контроль и мониторинг ситуации, поскольку Россия может использовать любые доступные ей инструменты влияния. В то же время он отметил, что сейчас изменить баланс сил в этом регионе враг не способен.

"Если говорить о границе с Молдовой по Приднестровскому сегменту, то это также один из тех отрезков, который для нас является угрожающим. Мы уделяем ему большое внимание с 2022 года, потому что еще тогда фиксировали попытки дестабилизации ситуации на этом направлении", — сказал Демченко.

Читайте также:

Создание буферной зоны

Отдельно он добавил, что Россия может иметь намерения создания буферной зоны на юге. Однако реализовать их не может.

"По состоянию на сейчас у врага нет достаточно сил и средств, чтобы создать там ту самую буферную зону, о которой они бы хотели говорить", — подчеркнул спикер ГПСУ.

Украина продолжает держать под контролем это направление, чтобы не допустить попыток дестабилизации ситуации у границы.

Другие направления

Представитель ГПСУ Андрей Демченко отметил, что Россия неоднократно озвучивала идеи создания так называемых буферных зон на разных участках границы. Однако достичь этого враг не может. Он подчеркнул, что Украина фиксирует такие намерения, но на практике они не реализуются из-за отсутствия у РФ достаточных сил.

"Черниговщина, Сумщина и Харьковщина по созданию буферной зоны или зоны контроля, как неоднократно отмечала Россия, — они пытаются что-то сделать, но такой существенной зоны контроля враг не может достичь, как и расширить зону боевых действий на территории Украины", — сказал Демченко.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия может планировать дальнейшее наступление на юге Украины, в частности в направлении Одесской области. Об этом говорится в анализе американских аналитиков. В то же время эксперты считают, что реализовать такие планы российской армии будет очень сложно. Речь идет о возможных намерениях Кремля на ближайшие годы.

Также Новини.LIVE писали, что Одесская область остается под риском из-за близости к оккупированному Приднестровью. Россия может использовать это направление не для масштабного наступления, а для провокаций и давления. Речь идет о диверсиях, локальных столкновениях и попытках расшатать ситуацию. Такие сценарии уже применяли на других участках фронта.