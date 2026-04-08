Наступ на південь: загроза для Одещини та створення буферних зон

Росія може розширити бойові дії на південь України. Серед потенційних цілей — Одеська область. Також розглядається створення буферних зон уздовж кордонів і на нових напрямках. Водночас нинішніх ресурсів для реалізації всіх планів може не вистачити.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса, передає Новини.LIVE.

Наступ на південь

Російські війська у 2026 році зосередять основні зусилля на Донбасі. Але паралельно вони можуть активізуватися і на півдні країни. Йдеться, зокрема, про Запорізький напрямок та прилеглі території. За словами Павла Паліси, у довгострокових планах Кремля — розширення бойових дій і на інші регіони. Серед них — Херсонщина, Миколаївщина та Одещина. Також росіяни розглядають варіант створення так званих "буферних зон" уздовж кордонів.

"У росіян залишається у планах створення буферної зони у Харківській, Сумській і Чернігівській областях… і в довгостроковій перспективі — реалізувати свої агресивні амбіції із захоплення Миколаївської та Одеської областей", — зазначив Паліса.

Буферна зона

Окремо він звернув увагу, що вперше з’явилась інформація про наміри РФ створити буферну зону і з боку невизнаного Придністров’я — у напрямку Вінницької області. Це може свідчити про розширення географії потенційних загроз. Водночас у владі закликають не піддаватися паніці. За оцінкою Паліси, на цей момент Росія не має достатніх ресурсів, щоб реалізувати всі озвучені плани одночасно.

Оцінка військових

Варто зазначити, що військові ситуацію на півдні оцінюють як контрольовану. Оборону регіону забезпечують різні підрозділи, зокрема мобільні вогневі групи, які регулярно працюють по повітряних цілях. Про це в ексклюзивному інтерв’ю Новини.LIVE розповів командир штурмового полку "Цунамі" бригади Нацполіції "Лють" Максим Цуркан. За його словами, наразі ворог не має можливості суттєво просунутися в напрямку Одещини чи завдати потужного удару. Він також пояснив, що основні сили російська армія перекинула на схід України. Саме там тривають найінтенсивніші бої — у районі Покровська, Мирнограда, Костянтинівки та Слов’янська. Південний напрямок, зокрема Одещина, залишається відносно стабільним.

Сили оборони України активно готують Одесу до кругової оборони. Тут зводять нові укріплення та посилюючи захист з усіх боків. Хоча окупанти продовжують мріяти про захоплення півдня, реальна ситуація на фронті значно обмежує їхні апетити.

Росія може планувати подальший наступ на півдні України, зокрема у напрямку Одеської області. Про це йдеться в аналізі американських аналітиків. Водночас експерти вважають, що реалізувати такі плани російській армії буде дуже складно. Йдеться про можливі наміри Кремля на найближчі роки.