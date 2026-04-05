Командир "Цунамі" оцінив рівень загрози для Одеси від Росії

Військовий на тренуваннях. Фото ілюстративне: Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють"

Для Одеського регіону наразі немає ознак масштабної загрози з боку російських військ. Основні бойові дії противник зосередив на сході України. Водночас південь залишається під захистом сил оборони.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю журналістам Новини.LIVE розповів командир штурмового полку "Цунамі" бригади Нацполіції "Лють" Максим Цуркан.

Захист Одеси

За словами військового, ситуація на півдні контрольована, а спроби ворога просунутися або завдати серйозного удару наразі не мають успіху. Оборону забезпечують різні підрозділи, зокрема мобільні вогневі групи, які постійно працюють по повітряних цілях.

"Противнику сюди не дійти, не доплисти і майже не долетіти. Як ми бачимо по роботі мобільних вогневих груп і всіх складових сил оборони України, для одеського регіону якоїсь величезної загрози я не бачу", — зазначив Максим Цуркан.

Всі сили РФ на сході України

Він пояснив, що зараз російська армія перекинула основні сили на схід. Саме там відбуваються найінтенсивніші бої, тоді як південь залишається відносно стабільним.

"Наразі всю загрозу противник сконцентрував на Донецькому напрямку. Там відбуваються найважчі бої — у Покровську, Мирнограді, Костянтинівці, Слов’янську. Стосовно півдня і Одеси, то тут, слава Богу, все нормально", — додав Максим Цуркан.

Водночас військовий підкреслив, що ситуація на фронті постійно змінюється. За його словами, ЗСУ на передовій активно використовують FPV-дрони, безпілотники зі скидами та важкі бомбери. Окрім цього, розвиваються нові технології, які дозволяють ефективніше знищувати техніку і живу силу ворога.

"Тактика змінюється постійно. Ми також підлаштовуємося і розвиваємо технології, бо саме вони дають найбільший результат. Завдяки цьому знищуємо противника і його техніку", — пояснив командир штурмового полку "Цунамі".

Що відомо про оборону Одеси

Як повідомляли раніше Новини.LIVE Сили оборони України активно готують Одесу до кругової оборони. Росія хоче захопити порти та логістичні вузли, щоб заблокувати Україну та вийти до кордонів Молдови. Окупанти розглядають три варіанти нападу: з неба, з моря або суходолом через форсування Дніпра.

Також Новини.LIVE писали, що військові готують для окупантів сюрпризи, які зроблять спробу заходу в місто неможливою. Паралельно з повітряним щитом навколо Одеси та області створюють потужну кругову оборону. Це складна мережа фортифікацій. Зокрема, протитанкові рови, капкани та спеціальні малопомітні перешкоди. Пройти крізь такий інженерний лабіринт живою силою чи технікою буде просто неможливо.