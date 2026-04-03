Обстріли в Одесі: як та чим збивають російські атаки над містом

Робота мобільно вогневой групи. Фото: armyinform

Одещина щодня перебуває під прицілом ворожих атак, однак сили оборони продовжують ефективно стримувати загрози. Водночас найзапекліші бої тривають на Донеччині, де ворог зосередив основні сили та ресурси.

Про ситуацію на півдні, оборону Одеси та реалії війни на передовій журналісти Новини.LIVE поговорили з командиром штурмового полку "Цунамі" бригади Нацполіції "Лють" Максимом Цурканом.

Оборона Одеси

Станом на зараз безпекова ситуація в Одеському регіоні залишається контрольованою. Попри постійні загрози з боку ворога, сили оборони продовжують ефективно тримати рубежі, а небо й узбережжя прикривають мобільні вогневі групи. Військові наголошують: навіть відносна стабільність — це результат щоденної роботи та постійної готовності до реагування.

"Щодо Одеського регіону — ситуація більш-менш стабільна. Противнику сюди не дійти, не доплисти і майже не долетіти. Це показують мобільні вогневі групи та всі складові сил оборони України", — каже командир штурмового полку "Цунамі" бригади Нацполіції "Лють" Максим Цуркан.

Командир штурмового полку "Цунамі" бригади Нацполіції "Лють" Максим Цуркан. Фото: Новини.LIVE

Саме схід України сьогодні залишається епіцентром найінтенсивніших бойових дій. Там ворог зосереджує основні ресурси, намагаючись прорвати оборону українських сил. Постійні штурми, артилерійські обстріли та застосування техніки роблять цей напрямок одним із найскладніших.

"Насамперед наразі вся загроза противник сконцентрував на Донецькому напрямку. Це Покровський, Мирноградський, Костянтинівський, Слов’янський напрямки, Ясногорівка. Саме там зараз відбуваються найважчі бої", — зазначає він.

Стела Покровська розмальована в кольори Українського прапору. Фото: Новини.LIVE

Підрозділи постійно чергують, відпрацьовують загрози та вдосконалюють взаємодію між собою. Особливу роль відіграють мобільні вогневі групи, які оперативно реагують на повітряні цілі.

Тактика ворога

Сучасна війна характеризується постійною адаптацією обох сторін. Противник експериментує з форматами атак, намагаючись знайти слабкі місця в обороні. У відповідь українські військові змінюють підходи до ведення бою, роблячи ставку на мобільність і точність. Значну роль відіграє взаємодія між підрозділами та швидкість прийняття рішень. Усе це дозволяє ефективніше протидіяти навіть чисельно переважаючому ворогу.

"Все змінюється — змінюється тактика ворога, змінюється і наша тактика. Противник використовує як піхотні групи — від кількох осіб до одного бійця. Вони рухаються і лісосмугами, і відкритими полями, фактично відправляючи людей один за одним", — пояснює військовий.

Військовий йде дорогою. Фото: Новини.LIVE

Окремим напрямком сучасної війни стали безпілотні технології. Дрони використовуються як для розвідки, так і для нанесення ударів по цілях противника. Водночас зростає і роль протидії ворожим безпілотникам. Українські військові не лише застосовують власні технології, а й постійно вдосконалюють їх, підлаштовуючись під нові виклики. Саме технологічна перевага дедалі частіше визначає результат бою.

"Ми активно використовуємо технології, адже саме вони дозволяють завдавати противнику найбільших втрат — як у техніці, так і в живій силі. Як тільки ціль заходить у твій сектор — ти маєш її знищити. Головне — не допустити, щоб вона пройшла далі, до позицій наших підрозділів", — говорить військовий.

Військовий запускає дрон. Фото: УНІАН/Марієнко Андрій

Логістика на фронті

Разом із тим, значною проблемою залишається логістика, особливо в зоні активних бойових дій. Постачання боєприпасів, техніки та проведення ротацій часто ускладнюються через обстріли та мінування. Противник намагається цілеспрямовано знищувати логістичні маршрути, щоб послабити українські підрозділи. У таких умовах військові змушені шукати альтернативні шляхи та рішення.

"Основні проблеми — це логістика, постійні удари FPV-дронами, мінування територій. Противник активно використовує протипіхотні, протитанкові та протитранспортні міни", — пояснює командир штурмового полку "Цунамі" бригади Нацполіції "Лють" Максим Цуркан.

Військові машини для роботи на фронті. Фото: Новини.LIVE

Попри всі труднощі, українські захисники продовжують виконувати свої завдання. Вони працюють у складних погодних умовах, під постійною загрозою обстрілів і атак дронів. Кожен день на фронті — це випробування на витривалість і професійність.

Раніше ми писали, що в Одесі провели змагання, метою яких стало увіковічення пам’яті першого командира штурмового полку "Цунамі" Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Олександра Гостіщева, його заступника Дмитра Абраменка, а також усіх бійців, які загинули від ракетного удару.

А також про те що повномасштабна війна зробила дрони не просто допоміжним інструментом, а одним із ключових елементів сучасного поля бою. Від розвідки до ураження техніки, від коригування артилерії до точкових ударів у глибині території ворога — безпілотники сьогодні формують нову логіку ведення війни.

