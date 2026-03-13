На Одещині військовий продав безпілотники зі складу ЗСУ

Затримання військового. Фото: Державне бюро розслідувань

На Одещині військовослужбовця підозрюють у розкраданні техніки для оборони. Він продавав безпілотники та обладнання, яке мало використовуватися для захисту південного регіону. Частину техніки здали до ломбарду, іншу — продали за заниженою ціною.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, передає Новини.LIVE.

Продаж дронів

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру начальнику відділення забезпечення функціонування безпілотних авіаційних комплексів однієї з військових частин на Одещині. За даними слідства, посадовець мав доступ до складу з технікою, яка призначалася для потреб оборони Південного регіону. Серед цього майна були розвідувальні безпілотники та обладнання для протидії ворожим дронам.

Правоохоронці встановили, що військовослужбовець привласнив частину техніки. Деякі безпілотники та обладнання він здав до ломбарду, інші продав за значно нижчою ціною. За попередніми підрахунками, через ці дії державі завдано збитків на понад 5,4 мільйона гривень.

Що загрожує

Фігуранта затримали, йому інкримінують викрадення військового майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у 5,4 млн гривень.

Затримання військових

Затримання військових на різних злочинах відбуваються досить часто. Зокрема працівник Міністерства оборони незаконно влаштовував чоловіків на роботу з бронюванням під час мобілізації за хабар у $10 000, повідомили правоохоронці. Порушника затримали у вересні під час отримання оплат. Він постане перед судом за посередництво у підкупі, що може каратися до 2 років ув’язнення.

Також викрито командувача логістики Повітряних сил, який отримав хабар за сприяння в будівництві укриттів для літаків. За даними слідства, посадовець вимагав і отримав неправомірну вигоду, порушуючи службові обов’язки. Йому оголосили про підозру у корупції, а справу скерували до суду для розгляду.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одеській області суд виніс вирок директору будівельної компанії у справі про берегоукріплення. Його визнали винним у підробці документів на мільйони гривень. Йдеться про контракт на реконструкцію узбережжя Чорного моря.

Також ми писали, що СБУ скерувала до суду обвинувальний акт проти агента РФ, який коригував російські обстріли Одеси та Полтави. Чоловіка викрили у серпні 2025 року. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.