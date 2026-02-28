Суд над агентом РФ за коригування ударів по Одесі

СБУ затримала порушника. Фото ілюстративне: СБ України в Одеській області

СБУ скерувала до суду обвинувальний акт проти агента РФ, який коригував російські обстріли Одеси та Полтави. Чоловіка викрили у серпні 2025 року. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на СБ України в Одеській області.

Реклама

Читайте також:

Наводив удари по Одесі

За даними Служби безпеки України, наведенням російських ударів займався 35-річний мешканець Полтави. Він уже мав судимості за наркоторгівлю та грабіж. За інформацією слідства, чоловік шукав "легкі заробітки" у телеграм-каналах, де й потрапив у поле зору російських спецслужб.

Слідчі встановили, що спочатку він обходив Полтаву, фіксував локації Сил оборони та наносив їх на карти. Згодом його направили до Одеси. Тут він мав відстежувати наслідки обстрілів і передавати куратору інформацію про можливі нові цілі.

Для зв’язку з представником російської спецслужби чоловік використовував анонімний чат у месенджері. Через нього він надсилав координати, фотографії об’єктів і звіти про результати атак.

Намагалися підпалити позашляховик

СБУ затримала агента разом зі співмешканкою. За версією слідства, вони намагалися підпалити військовий позашляховик у центрі Полтави. Це, як зазначають правоохоронці, було проміжним завданням перед підготовкою координат для нової серії російських обстрілів.

Обох фігурантів обвинувачують одразу за кількома статтями. Серед них — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану; співучасть у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ; а також умисне пошкодження майна шляхом підпалу, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Наразі обидва перебувають під вартою. Основному фігуранту загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Його співмешканці — до 10 років ув’язнення.

Більше про агентів РФ

Нагадаємо, в Києві затримали російських агентів. В лютому цього року вони підірвали автомобіль неподалік від однієї з будівель Служби безпеки України. Чоловіки спочатку начинили вибухівкою, а зрештою підірвали припаркований фургон. Для завдання РФ завербувала 47-річного військового ЗСУ, який пішов в СЗЧ.

Окрім цього, в СБУ арештували 13 об'єктів комерційної нерухомості російського бізнесмена Вадима Зарубіна. Також під арешт потрапили й корпоративні права на вісім видобувних компаній в Україні на загальну суму понад 50 млн грн. Серед найбільших активів росіянина — завод абразивів у Кіровоградській області.

Також ми писали, що на Одещині двоє місцевих жителів погодилися реєструвати системи Starlink для армії РФ. Фігурантами стали жителі Ізмаїла — 36-річний безробітний чоловік і його 28-річна безробітна співмешканка. За даними слідства, на контакт із представниками РФ вони вийшли через телеграм-канали з оголошеннями про "легкі заробітки".