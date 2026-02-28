Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Передавав координати для ударів по Одесі — судитимуть агента РФ

Передавав координати для ударів по Одесі — судитимуть агента РФ

Ua ru
Дата публікації: 28 лютого 2026 10:25
Суд над агентом РФ за коригування ударів по Одесі
СБУ затримала порушника. Фото ілюстративне: СБ України в Одеській області

СБУ скерувала до суду обвинувальний акт проти агента РФ, який коригував російські обстріли Одеси та Полтави. Чоловіка викрили у серпні 2025 року. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на СБ України в Одеській області.

Реклама
Читайте також:

Наводив удари по Одесі

За даними Служби безпеки України, наведенням російських ударів займався 35-річний мешканець Полтави. Він уже мав судимості за наркоторгівлю та грабіж. За інформацією слідства, чоловік шукав "легкі заробітки" у телеграм-каналах, де й потрапив у поле зору російських спецслужб.

Слідчі встановили, що спочатку він обходив Полтаву, фіксував локації Сил оборони та наносив їх на карти. Згодом його направили до Одеси. Тут він мав відстежувати наслідки обстрілів і передавати куратору інформацію про можливі нові цілі.

Для зв’язку з представником російської спецслужби чоловік використовував анонімний чат у месенджері. Через нього він надсилав координати, фотографії об’єктів і звіти про результати атак.

Намагалися підпалити позашляховик

СБУ затримала агента разом зі співмешканкою. За версією слідства, вони намагалися підпалити військовий позашляховик у центрі Полтави. Це, як зазначають правоохоронці, було проміжним завданням перед підготовкою координат для нової серії російських обстрілів.

Обох фігурантів обвинувачують одразу за кількома статтями. Серед них — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану; співучасть у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ; а також умисне пошкодження майна шляхом підпалу, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Наразі обидва перебувають під вартою. Основному фігуранту загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Його співмешканці — до 10 років ув’язнення.

Більше про агентів РФ

Нагадаємо, в Києві затримали російських агентів. В лютому цього року вони підірвали автомобіль неподалік від однієї з будівель Служби безпеки України. Чоловіки спочатку начинили вибухівкою, а зрештою підірвали припаркований фургон. Для завдання РФ завербувала 47-річного військового ЗСУ, який пішов в СЗЧ.

Окрім цього, в СБУ арештували 13 об'єктів комерційної нерухомості російського бізнесмена Вадима Зарубіна. Також під арешт потрапили й корпоративні права на вісім видобувних компаній в Україні на загальну суму понад 50 млн грн. Серед найбільших активів росіянина — завод абразивів у Кіровоградській області.

Також ми писали, що на Одещині двоє місцевих жителів погодилися реєструвати системи Starlink для армії РФ. Фігурантами стали жителі Ізмаїла — 36-річний безробітний чоловік і його 28-річна безробітна співмешканка. За даними слідства, на контакт із представниками РФ вони вийшли через телеграм-канали з оголошеннями про "легкі заробітки".

СБУ Одеса Одеська область держзрада Новини Одеси судові рішення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації