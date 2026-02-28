Видео
Главная Одесса Корректировал удары по Одессе — будут судить российского агента

Корректировал удары по Одессе — будут судить российского агента

Ua ru
Дата публикации 28 февраля 2026 10:25
Пожизненное за корректировку ударов по Одессе
СБУ задержала нарушителя. Фото иллюстративный: СБ Украины в Одесской области

СБУ передала в суд дело против мужчины, который корректировал российские атаки. Среди городов, по которым он собирал информацию Одесса и Полтава. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на СБ Украины в Одесской области.

Читайте также:

Наводил удары по Одессе

По данным Службы безопасности Украины, наведением российских ударов занимался 35-летний житель Полтавы. У него уже были судимости за наркоторговлю и грабеж. По информации следствия, мужчина искал "легкие заработки" в телеграмм-каналах, где и попал в поле зрения российских спецслужб.

Следователи установили, что сначала он обходил Полтаву, фиксировал локации сил обороны и наносил их на карты. Впоследствии его направили в Одессу. Здесь он должен был отслеживать последствия обстрелов и передавать куратору информацию о возможных новых целях.

Для связи с представителем российской спецслужбы мужчина использовал анонимный чат в мессенджере. Через него он посылал координаты, фотографии объектов и отчеты о результатах атак.

Пытались поджечь внедорожник

СБУ задержала агента вместе с сожительницей. По версии следствия они пытались поджечь военный внедорожник в центре Полтавы. Это, как отмечают правоохранители, было промежуточным заданием перед подготовкой координат новой серии российских обстрелов.

Оба фигуранта обвиняются сразу по нескольким статьям. Среди них — государственная измена, совершенная в условиях военного положения; соучастие в препятствовании законной деятельности ВСУ; а также умышленное повреждение имущества путем поджога, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Оба находятся под стражей. Основному фигуранту грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Его сожители — до 10 лет заключения.

Больше об агентах РФ

Напомним, в Киеве задержали российских агентов. В феврале этого года они взорвали автомобиль недалеко от одного из зданий Службы безопасности Украины. Мужчины сначала начинили взрывчаткой, а в конце концов взорвали припаркованный фургон. Для задачи РФ завербовала 47-летнего военного ВСУ, ушедшего в СЗЧ.

Кроме того, в СБУ арестовали 13 объектов коммерческой недвижимости российского бизнесмена Вадима Зарубина. Также под арест попали и корпоративные права на восемь добывающих компаний в Украине на общую сумму более 50 млн. грн. Среди крупнейших активов россиянина — завод абразивов в Кировоградской области.

Также мы писали, что в Одесской области двое местных жителей согласились регистрировать системы Starlink для армии РФ. Фигурантами стали жители Измаила — 36-летний безработный мужчина и его 28-летняя безработная сожительница. По данным следствия, на контакт с представителями РФ они вышли через телеграмм-каналы с объявлениями о "легких заработках".

СБУ Одесса Одесская область госизмена Новости Одессы судебные решения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
