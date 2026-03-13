В Одесской области военный продал беспилотники со склада ВСУ

Задержание военного. Фото: Государственное бюро расследований

В Одесской области военнослужащий подозревается в хищении техники, предназначенной для обороны. Он реализовывал беспилотники и оборудование, которое должно было применяться для защиты южного региона. Часть техники была сдана в ломбард, а остальная продана по заниженной стоимости.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Новини.LIVE.

Продажа дронов

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении начальнику отделения обеспечения функционирования беспилотных авиационных комплексов одной из воинских частей в Одесской области. По данным следствия, чиновник имел доступ к складу с техникой, которая предназначалась для нужд обороны Южного региона. Среди этого имущества были разведывательные беспилотники и оборудование для противодействия вражеским дронам.

Правоохранители установили, что военнослужащий присвоил часть техники. Некоторые беспилотники и оборудование он сдал в ломбард, другие продал по значительно более низкой цене. По предварительным подсчетам, из-за этих действий государству нанесен ущерб на более 5,4 миллиона гривен.

Что грозит

Фигуранта задержали, ему инкриминируют похищение военного имущества путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в 5,4 млн гривен.

Задержание военных

Задержание военных на различных преступлениях происходят довольно часто. В частности работник Министерства обороны незаконно устраивал мужчин на работу с бронированием во время мобилизации за взятку в $10 000, сообщили правоохранители. Нарушителя задержали в сентябре во время получения оплат. Он предстанет перед судом за посредничество в подкупе, что может наказываться до 2 лет заключения.

Также разоблачен командующий логистикой Воздушных сил, который получил взятку за содействие в строительстве укрытий для самолетов. По данным следствия, чиновник требовал и получил неправомерную выгоду, нарушая служебные обязанности. Ему объявили о подозрении в коррупции, а дело направили в суд для рассмотрения.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области суд вынес приговор директору строительной компании по делу о берегоукреплении. Его признали виновным в подделке документов на миллионы гривен. Речь идет о контракте на реконструкцию побережья Черного моря.

Также мы писали, что СБУ направила в суд обвинительный акт против агента РФ, который корректировал российские обстрелы Одессы и Полтавы. Мужчину разоблачили в августе 2025 года. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.