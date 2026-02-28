Вирок у справі берегоукріплення у Фонтанці: що виявили

Тріщини на склонах. Фото: ТУ БЕБ в Одеській області

В Одеській області суд виніс вирок директору будівельної компанії у справі про берегоукріплення. Його визнали винним у підробці документів на мільйони гривень. Йдеться про контракт на реконструкцію узбережжя Чорного моря.

Підробив документи

За даними слідства, компанія отримала контракт на реконструкцію узбережжя в селі Фонтанка вартістю понад 15 мільйонів гривень. Після підписання договору з місцевого бюджету підряднику перерахували аванс у розмірі 3 мільйонів гривень.

Розслідування встановило, що директор оформив фіктивні документи про нібито постачання будівельних матеріалів. Насправді ці матеріали не закуповувалися і на об’єкт не надходили. Саме ці акти стали підставою для проведення розрахунків за виконані роботи.

Після зміни керівництва сільської ради договір із компанією розірвали, а аванс повернули до бюджету. Однак згодом було укладено новий контракт з іншим підприємством, яке, за даними слідства, було пов’язане з попереднім підрядником.

Суд визнав директора винним у видачі службовою особою неправдивих офіційних документів. Йому призначили штраф та заборонили обіймати посади, пов’язані з адміністративно-розпорядчими функціями, строком на три роки.

