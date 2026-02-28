Відео
Україна
Популярні запити

Головна Одеса Берегоукріплення на Одещині — підрядника засудили за відкати

Берегоукріплення на Одещині — підрядника засудили за відкати

Ua ru
Дата публікації: 28 лютого 2026 16:35
Вирок у справі берегоукріплення у Фонтанці: що виявили
Тріщини на склонах. Фото: ТУ БЕБ в Одеській області

В Одеській області суд виніс вирок директору будівельної компанії у справі про берегоукріплення. Його визнали винним у підробці документів на мільйони гривень. Йдеться про контракт на реконструкцію узбережжя Чорного моря.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Бюро економічної безпеки в Одеській області.

Підробив документи

За даними слідства, компанія отримала контракт на реконструкцію узбережжя в селі Фонтанка вартістю понад 15 мільйонів гривень. Після підписання договору з місцевого бюджету підряднику перерахували аванс у розмірі 3 мільйонів гривень.

Розслідування встановило, що директор оформив фіктивні документи про нібито постачання будівельних матеріалів. Насправді ці матеріали не закуповувалися і на об’єкт не надходили. Саме ці акти стали підставою для проведення розрахунків за виконані роботи.

Після зміни керівництва сільської ради договір із компанією розірвали, а аванс повернули до бюджету. Однак згодом було укладено новий контракт з іншим підприємством, яке, за даними слідства, було пов’язане з попереднім підрядником.

Суд визнав директора винним у видачі службовою особою неправдивих офіційних документів. Йому призначили штраф та заборонили обіймати посади, пов’язані з адміністративно-розпорядчими функціями, строком на три роки.

Нагадаємо, в Одесі викрили масштабну схему розкрадання бюджетних коштів під час закупівель для світлофорів. Посадовці завищили ціни на обладнання для безперебійного живлення. Загальна сума збитків перевищує мільйони гривень.

Також ми писали, що суд дозволив слідчим оглянути злітно-посадкові смуги КП "Міжнародний аеропорт Одеса" у справі про можливе розкрадання коштів під час ремонту аеродрому. Йдеться про роботи 2019 року на десятки мільйонів гривень. Перевірка має показати, що фактично зробили підрядники.

Крім того, в Одесі судитимуть посадовців комунального підприємства, яких звинувачують у розтраті гуманітарних генераторів. За даними слідства, техніку, призначену для потреб громади, передали приватним закладам і бізнесу. 

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
