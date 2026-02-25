Відео
Головна Одеса Мільйонна схема на світлофорах в Одесі — деталі

Мільйонна схема на світлофорах в Одесі — деталі

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 16:53
В Одесі викрили схему із закупівлею світлофорів
Один із фігурантів справи. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі викрили масштабну схему розкрадання бюджетних коштів під час закупівель для світлофорів. Посадовці завищили ціни на обладнання для безперебійного живлення. Загальна сума збитків перевищує мільйони гривень.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Деталі схеми

За даними слідства, схему організував директор приватної фірми, який контролював групу компаній. До оборудки він залучив посадовців комунальної установи та представників комерційних структур. У результаті змови учасники схеми заволоділи бюджетними коштами, штучно завищуючи ціни під час закупівлі блоків безперебійного живлення та акумуляторів для світлофорів в Одесі. Переможцями тендерів стали підконтрольні організаторам підприємства.

Прокуратура повідомила про підозру двом посадовцям КУ "СМЕП", власнику групи компаній, двом директорам товариств, адвокату та співробітнику підприємства. Під час обшуків правоохоронці вилучили чорнову бухгалтерію та електронні дані. Вони, за версією слідства, підтверджують узгодження цін між пов’язаними компаніями.

Що загрожує

П’ятьом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави від 2,6 до 3,3 млн грн. Ще одного фігуранта відправили під цілодобовий домашній арешт. Щодо сьомого підозрюваного суд продовжує розгляд клопотання. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.

Нагадаємо, ми повідомляли, що комунальні підприємства у Києві вигадали корупційну схему закупляють дорожню сіль за завищеними цінами. У таких випадках службовцям оголошують підозри у службовій недбалості, що передбачають позбавлення волі.

Також ми писали, що в Одеській області посадовця митного поста "Чорноморськ" підозрюють у хабарництві. Він брав гроші з підприємців за безперешкодне оформлення імпортних вантажів. Чиновника схопили під час отримання чергової суми.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
