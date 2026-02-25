В Одессе разоблачили схему с закупкой светлофоров

Один из фигурантов дела. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе раскрыли крупную схему хищения государственных средств при закупке оборудования для светофоров. Власти завысили стоимость техники для бесперебойного питания. Это привело к миллионам гривен убытков.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре, передает Новини.LIVE.

Детали схемы

По данным следствия, схему организовал директор частной фирмы, который контролировал группу компаний. К сделке он привлек должностных лиц коммунального учреждения и представителей коммерческих структур. В результате сговора участники схемы завладели бюджетными средствами, искусственно завышая цены при закупке блоков бесперебойного питания и аккумуляторов для светофоров в Одессе. Победителями тендеров стали подконтрольные организаторам предприятия.

Прокуратура сообщила о подозрении двум должностным лицам КУ "СМЭП", владельцу группы компаний, двум директорам обществ, адвокату и сотруднику предприятия. Во время обысков правоохранители изъяли черновую бухгалтерию и электронные данные. Они, по версии следствия, подтверждают согласование цен между связанными компаниями.

Что грозит

Пятерым подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога от 2,6 до 3,3 млн грн. Еще одного фигуранта отправили под круглосуточный домашний арест. В отношении седьмого подозреваемого суд продолжает рассмотрение ходатайства. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.

Напомним, мы сообщали, что коммунальные предприятия в Киеве придумали коррупционную схему закупают дорожную соль по завышенным ценам. В таких случаях служащим объявляют подозрения в служебной халатности, предусматривающие лишение свободы.

Также мы писали, что в Одесской области чиновника таможенного поста "Черноморск" подозревают во взяточничестве. Он брал деньги с предпринимателей за беспрепятственное оформление импортных грузов. Чиновника схватили во время получения очередной суммы.