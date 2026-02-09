Розкрадання на програмі «28 днів» в Одесі: справу передали до суду

Затримання депутатки. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі до суду передали справу про привласнення бюджетних коштів, виділених на реабілітацію наркозалежних. Гроші розподілялися через фіктивні звіти та підконтрольних виконавців. Організаторкою схеми стала депутатка міськради, яка працювала у сфері охорони здоров’я. Збитки для міського бюджету перевищили 2 мільйони гривень.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі, передає Новини.LIVE.

Деталі схеми

За даними слідства, ключовою фігуранткою справи є депутатка Одеської міської ради Ірина Куценко-Єсєнович. Вона представляє партію "Довіряй ділам" та входила до постійної комісії з питань охорони здоров’я. Саме цей статус, за версією правоохоронців, дозволив їй впливати на розподіл коштів у межах міської програми. Схему депутатка організувала у змові з шістьма особами. До її реалізації залучили посадовців КНП "Центр профілактики та боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом", співробітника Департаменту охорони здоров’я Одеської міськради, а також фізичних осіб-підприємців. Серед ФОПів, за матеріалами справи, були родичі підозрюваної. У схемі також брав участь директор комунального підприємства, яке спеціалізується на допомозі наркозалежним.

Загалом фігуранти отримали 7,5 мільйона гривень бюджетного фінансування на виконання програми "28 днів". Натомість до звітної документації внесли неправдиві відомості. Вони завищили кількість людей, які нібито пройшли реабілітацію, вказали послуги, що фактично не надавалися, а також відобразили фіктивні витрати на харчування пацієнтів. Реальні ж кошти, як встановило слідство, не дійшли до людей із наркотичною залежністю. Частина осіб або взагалі не проходила курс, або оплачувала лікування власним коштом, попри звіти про бюджетне фінансування. За результатами експертиз, збитки місцевому бюджету перевищують 2 мільйони гривень.

Що загрожує

Щоб забезпечити їх відшкодування, суд наклав арешт на нерухомість і транспортні засоби фігурантів. Сімом учасникам злочинної схеми повідомили про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема за заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах організованою групою, легалізацію злочинних доходів та службове підроблення. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

Що відомо про Ірину Куценко-Єсєнович

Ірина Куценко-Єсенович — депутатка Одеської міської ради від партії "Довіряй ділам", яка довгий час працює в міській політиці та входила до постійної комісії з питань охорони здоров’я. Вона обиралася до міськради неодноразово, раніше була пов’язана з іншими політичними силами, зокрема "Родиною" та Партією регіонів.

Вона не вперше опиняється в центрі скандалів. Зокрема, показала середній палець журналістам через критику голосувань у міськраді. Крім того, вона була ініціаторкою проєкту "Dogtown" на Меморіалі 411-ї батареї, який коштував місту 4,6 млн грн.

Під час судового засідання Куценко-Єсеновичу обрали запобіжний захід — тримання під вартою на 60 діб із альтернативою застави 2 млн грн. Її вніс за неї колега по партії.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Львівщині затримали ексдепутата, який допомагав військовозобов'язаним ухилятися від призову. Він обіцяв за гроші вплинути на ТЦК і ВЛК.

Також ми писали, що на Одещині викрили посадовця, який "заробляв" на закупівлях для військових. Він сам визначив ціну без аналізу ринку, через що держава переплатила понад 2 мільйони гривень. Дрова купували за завищеною вартістю кілька місяців поспіль.