Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Одесский депутат пойдет под суд — что инкриминируют

Одесский депутат пойдет под суд — что инкриминируют

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 15:53
Хищения на программе "28 дней" в Одессе: дело передали в суд
Задержание депутата. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе в суд передали дело о присвоении бюджетных средств, выделенных на реабилитацию наркозависимых. Деньги распределялись через фиктивные отчеты и подконтрольных исполнителей. Организатором схемы стала депутат горсовета, которая работала в сфере здравоохранения. Убытки для городского бюджета превысили 2 миллиона гривен.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Детали схемы

По данным следствия, ключевой фигуранткой дела является депутат Одесского городского совета Ирина Куценко-Есенович. Она представляет партию "Доверяй делам" и входила в постоянную комиссию по вопросам здравоохранения. Именно этот статус, по версии правоохранителей, позволил ей влиять на распределение средств в рамках городской программы. Схему депутат организовала в сговоре с шестью лицами. К ее реализации привлекли должностных лиц КНП "Центр профилактики и борьбы с ВИЧ-инфекцией/СПИДом", сотрудника Департамента здравоохранения Одесского горсовета, а также физических лиц-предпринимателей. Среди ФЛП, по материалам дела, были родственники подозреваемой. В схеме также участвовал директор коммунального предприятия, которое специализируется на помощи наркозависимым.

В общем фигуранты получили 7,5 миллиона гривен бюджетного финансирования на выполнение программы "28 дней". Зато в отчетную документацию внесли ложные сведения. Они завысили количество людей, которые якобы прошли реабилитацию, указали услуги, которые фактически не предоставлялись, а также отразили фиктивные расходы на питание пациентов. Реальные же средства, как установило следствие, не дошли до людей с наркотической зависимостью. Часть лиц или вообще не проходила курс, или оплачивала лечение за свой счет, несмотря на отчеты о бюджетном финансировании. По результатам экспертиз, убытки местному бюджету превышают 2 миллиона гривен.

Что грозит

Чтобы обеспечить их возмещение, суд наложил арест на недвижимость и транспортные средства фигурантов. Семерым участникам преступной схемы сообщили о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в частности за завладение чужим имуществом в особо крупных размерах организованной группой, легализацию преступных доходов и служебный подлог. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Что известно об Ирине Куценко-Есенович

Ирина Куценко-Есенович — депутат Одесского городского совета от партии "Доверяй делам", которая долгое время работает в городской политике и входила в постоянную комиссию по вопросам здравоохранения. Она избиралась в горсовет неоднократно, ранее была связана с другими политическими силами, в частности "Родиной" и Партией регионов.

Она не впервые оказывается в центре скандалов. В частности, показала средний палец журналистам из-за критики голосований в горсовете. Кроме того, она была инициатором проекта "Dogtown" на Мемориале 411-й батареи, который стоил городу 4,6 млн грн.

Во время судебного заседания Куценко-Есеновичу избрали меру пресечения — содержание под стражей на 60 суток с альтернативой залога 2 млн грн. Его внес за нее коллега по партии.

Напомним, мы сообщали, что на Львовщине задержали экс-депутата, который помогал военнообязанным уклоняться от призыва. Он обещал за деньги повлиять на ТЦК и ВВК.

Также мы писали, что в Одесской области разоблачили чиновника, который "зарабатывал" на закупках для военных. Он сам определил цену без анализа рынка, из-за чего государство переплатило более 2 миллионов гривен. Дрова покупали по завышенной стоимости несколько месяцев подряд.

Одесса коррупция Одесская область местные депутаты городской совет Новости Одессы
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации