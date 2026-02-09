Хищения на программе "28 дней" в Одессе: дело передали в суд

Задержание депутата. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе в суд передали дело о присвоении бюджетных средств, выделенных на реабилитацию наркозависимых. Деньги распределялись через фиктивные отчеты и подконтрольных исполнителей. Организатором схемы стала депутат горсовета, которая работала в сфере здравоохранения. Убытки для городского бюджета превысили 2 миллиона гривен.

Детали схемы

По данным следствия, ключевой фигуранткой дела является депутат Одесского городского совета Ирина Куценко-Есенович. Она представляет партию "Доверяй делам" и входила в постоянную комиссию по вопросам здравоохранения. Именно этот статус, по версии правоохранителей, позволил ей влиять на распределение средств в рамках городской программы. Схему депутат организовала в сговоре с шестью лицами. К ее реализации привлекли должностных лиц КНП "Центр профилактики и борьбы с ВИЧ-инфекцией/СПИДом", сотрудника Департамента здравоохранения Одесского горсовета, а также физических лиц-предпринимателей. Среди ФЛП, по материалам дела, были родственники подозреваемой. В схеме также участвовал директор коммунального предприятия, которое специализируется на помощи наркозависимым.

В общем фигуранты получили 7,5 миллиона гривен бюджетного финансирования на выполнение программы "28 дней". Зато в отчетную документацию внесли ложные сведения. Они завысили количество людей, которые якобы прошли реабилитацию, указали услуги, которые фактически не предоставлялись, а также отразили фиктивные расходы на питание пациентов. Реальные же средства, как установило следствие, не дошли до людей с наркотической зависимостью. Часть лиц или вообще не проходила курс, или оплачивала лечение за свой счет, несмотря на отчеты о бюджетном финансировании. По результатам экспертиз, убытки местному бюджету превышают 2 миллиона гривен.

Что грозит

Чтобы обеспечить их возмещение, суд наложил арест на недвижимость и транспортные средства фигурантов. Семерым участникам преступной схемы сообщили о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в частности за завладение чужим имуществом в особо крупных размерах организованной группой, легализацию преступных доходов и служебный подлог. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Что известно об Ирине Куценко-Есенович

Ирина Куценко-Есенович — депутат Одесского городского совета от партии "Доверяй делам", которая долгое время работает в городской политике и входила в постоянную комиссию по вопросам здравоохранения. Она избиралась в горсовет неоднократно, ранее была связана с другими политическими силами, в частности "Родиной" и Партией регионов.

Она не впервые оказывается в центре скандалов. В частности, показала средний палец журналистам из-за критики голосований в горсовете. Кроме того, она была инициатором проекта "Dogtown" на Мемориале 411-й батареи, который стоил городу 4,6 млн грн.

Во время судебного заседания Куценко-Есеновичу избрали меру пресечения — содержание под стражей на 60 суток с альтернативой залога 2 млн грн. Его внес за нее коллега по партии.

