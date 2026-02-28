Розслідування ремонту аеропорту Одеси: що планують зробити

Злітна сму аеропорту "Одеса". Фото ілюстративне: "Автомагістраль-Південь"

Суд дозволив слідчим оглянути злітно-посадкові смуги КП "Міжнародний аеропорт Одеса" у справі про можливе розкрадання коштів під час ремонту аеродрому. Йдеться про роботи 2019 року на десятки мільйонів гривень. Перевірка має показати, що фактично зробили підрядники.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

З матеріалів слідства відомо, що суддя Хаджибейського районного суду Одеси задовольнив клопотання правоохоронців про проведення огляду території аеродрому. Рішення ухвалили в межах кримінального провадження за статтею розтрата або привласнення майна в особливо великих розмірах.

Слідчі перевіряють виконання договору, укладеного у липні 2019 року між КП "Міжнародний аеропорт Одеса" та ТОВ "Стройспецтехніка". За документами, підрядник мав виконати поточний ремонт штучного покриття окремих елементів аеродрому на суму понад 40,3 млн грн.

У технічних умовах зазначалися руліжна доріжка №2 та низка місць стоянки літаків. Водночас під час перевірки з’ясувалося, що частина цих позицій відсутня в офіційній схемі аеродрому. Також аналіз фінансових документів показав, що підряднику перерахували близько 30 млн грн, хоча за версією слідства, роботи могли виконати не в повному обсязі.

Окремо правоохоронці вивчають ще чотири договори, укладені з ТОВ "Укрбуд Трест", на ремонт деформаційних швів, тріщин і вибоїн. Їх загальна сума — майже 9,6 млн грн. Слідство припускає, що ці роботи також могли бути частково виконані або проводилися із залученням ресурсів самого аеропорту.

У грудні 2025 року призначили будівельно-технічну експертизу. На початку 2026 року експерт звернувся по дозвіл оглянути об’єкти дослідження безпосередньо на території аеропорту. Суд визнав цей крок обґрунтованим і надав дозвіл на огляд злітно-посадкових смуг та пов’язаних ділянок.

Що ще відомо про справи навколо аеропорту

Раніше антикорупційні органи скерували до суду обвинувальний акт щодо виконувачки обов’язків генеральної директорки КП "Міжнародний аеропорт Одеса". Слідство вважає, що через її бездіяльність підприємство втратило понад 15 млн грн доходів.

Окремо триває масштабне розслідування щодо можливого незаконного заволодіння майном і доходами КП "Міжнародний аеропорт Одеса". За даними НАБУ і САП, йдеться про схему 2011 року, через яку місто могло втратити контроль над підприємством та його прибутками.

Серед фігурантів справи — одеські бізнесмени Борис Кауфман та Олександр Борухович, колишній мер Одеси Олексій Костусєв, ексзаступник міського голови Михайло Кучук, а також керівники пов’язаних компаній.

Слідство оцінює можливі збитки та втрату активів у понад 2,5 млрд грн. Вищий антикорупційний суд раніше наклав арешт на майно та корпоративні права аеропорту в межах цієї справи.

Також ми писали, що в Ізмаїлі на Одещині планують відновити аеропорт, який не працює з 2010 року. На це планують виділити понад півмільярда гривень з державного бюджету.