Україна
Главная Одесса Суд разрешил осмотр полос аэропорта в Одессе — какая причина

Суд разрешил осмотр полос аэропорта в Одессе — какая причина

Ua ru
Дата публикации 28 февраля 2026 13:08
Ремонт аэропорта Одесса: расследование
Взлетная полоса аэропорта "Одесса". Фото иллюстративное: "Автомагистраль-Юг"

Хаджибейский районный суд разрешил следователям осмотреть взлетно-посадочные полосы КП "Международный аэропорт Одесса" по делу о возможном хищении средств при ремонте аэродрома. Речь идет о работах в 2019 году на десятки миллионов гривен. 

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Одесский аэропорт проверят на хищение средств

Из материалов следствия известно, что судья Хаджибейского районного суда Одессы удовлетворил ходатайство правоохранителей о проведении осмотра территории аэродрома. Решение было принято в рамках уголовного производства по статье растрата или присвоение имущества в особо крупных размерах.

Следователи проверяют исполнение договора, заключенного в июле 2019 года между КП "Международный аэропорт Одесса" и ООО "Стройспецтехника". По документам, подрядчик должен был выполнить текущий ремонт искусственного покрытия отдельных элементов аэродрома на сумму более 40,3 млн. грн.

В технических условиях указывалась рулижная дорожка №2 и ряд мест стоянки самолетов. В то же время, во время проверки выяснилось, что часть этих позиций отсутствует в официальной схеме аэродрома. Также анализ финансовых документов показал, что подрядчику перечислили около 30 млн. грн., хотя по версии следствия, работы могли выполнить не в полном объеме.

Отдельно стражи порядка изучают еще четыре договора, заключенные с ООО "Укрбуд Трест", на ремонт деформационных швов, трещин и выбоин. Их общая сумма — почти 9,6 млн грн. Следствие предполагает, что эти работы также могли быть частично выполнены или производились с привлечением ресурсов самого аэропорта.

В декабре 2025 года была назначена строительно-техническая экспертиза. В начале 2026 года эксперт обратился за разрешением осмотреть объекты исследования непосредственно на территории аэропорта. Суд признал этот шаг обоснованным и разрешил осмотр взлетно-посадочных полос и связанных участков.

Что еще известно о делах вокруг аэропорта

Ранее антикоррупционные органы направили в суд обвинительный акт по исполняющему обязанности генерального директора КП "Международный аэропорт Одесса". Следствие считает, что из-за его бездействия предприятие потеряло более 15 млн грн доходов.

Отдельно продолжается масштабное расследование возможного незаконного завладения имуществом и доходами КП "Международный аэропорт Одесса". По данным НАБУ и САП, речь идет о схеме 2011 года, по которой город мог потерять контроль над предприятием и его доходами.

Среди фигурантов дела — одесские бизнесмены Борис Кауфман и Александр Борухович, бывший мэр Одессы Алексей Костусев, экс-заместитель городского головы Михаил Кучук, а также руководители связанных компаний.

Следствие оценивает возможные убытки и потерю активов более чем в 2,5 млрд грн. Высший антикоррупционный суд ранее наложил арест на имущество и корпоративные права аэропорта в рамках этого дела.

Также мы писали, что в Измаиле в Одесской области планируют восстановить аэропорт, который не работает с 2010 года. На это планируют выделить более полумиллиарда гривен из государственного бюджета.

Одесса суд аэропорты Одесская область Новости Одессы судебные решения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
