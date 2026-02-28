Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине засудили подрядчика за берегоукрепительные работы

На Одесчине засудили подрядчика за берегоукрепительные работы

Ua ru
Дата публикации 28 февраля 2026 16:35
Приговор по делу берегоукрепления на Одесчине: что выявили
Трещины на склонах. Фото: ТУ БЕБ в Одесской области

В Одесской области суд вынес приговор директору строительной компании по делу о берегоукреплении в селе Фонтанка. Его признали виновным в подделке документов на миллионы гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Бюро экономической безопасности в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Подделал документы

По данным следствия, компания получила контракт на реконструкцию побережья в селе Фонтанка стоимостью более 15 миллионов гривен. После заключения договора из местного бюджета подрядчику перечислили аванс в размере 3 миллионов гривен.

Расследование установило, что директор оформил фиктивные документы о якобы поставках строительных материалов. На самом деле, эти материалы не закупались и на объект не поступали. Именно эти акты явились основанием для проведения расчетов за выполненные работы.

После смены руководства сельского совета договор с компанией расторгли, а аванс вернули в бюджет. Однако впоследствии был заключен новый контракт с другим предприятием, которое, по данным следствия, было связано с предыдущим подрядчиком.

Суд признал директора виновным в выдаче должностным лицом ложных официальных документов. Ему назначили штраф и запретили занимать должности, связанные с административно-распорядительными функциями сроком на три года.

Больше новостей о хищении средств в Одессе

Напомним, в Одессе разоблачена масштабная схема хищения бюджетных средств во время закупок для светофоров. Чиновники завысили цены на оборудование для бесперебойного питания. Общая сумма ущерба превышает миллионы гривен.

Также мы писали, что суд разрешил следователям осмотреть взлетно-посадочные полосы КП "Международный аэропорт Одесса" по делу о возможном хищении средств при ремонте аэродрома. Речь идет о работах в 2019 году на десятки миллионов гривен. Проверка должна показать, что фактически сделали подрядчики.

Кроме того, в Одессе будут судить чиновников коммунального предприятия, обвиняемых в растрате гуманитарных генераторов. По данным следствия, технику, предназначенную для нужд общества, передали частным учреждениям и бизнесу.

Одесса взятка пляж Одесская область Новости Одессы БЕБ
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации