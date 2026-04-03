Обстрелы в Одессе: как и чем сбивают российские атаки над городом

Работа мобильно огневой группы. Фото: armyinform

Одесская область ежедневно находится под прицелом вражеских атак, однако силы обороны продолжают эффективно сдерживать угрозы. В то же время ожесточенные бои продолжаются в Донецкой области, где враг сосредоточил основные силы и ресурсы.

О ситуации на юге, обороне Одессы и реалиях войны на передовой журналисты Новини.LIVE поговорили с командиром штурмового полка "Цунами" бригады Нацполиции "Ярость" Максимом Цурканом.

Оборона Одессы

По состоянию на сейчас ситуация с безопасностью в Одесском регионе остается контролируемой. Несмотря на постоянные угрозы со стороны врага, силы обороны продолжают эффективно держать рубежи, а небо и побережье прикрывают мобильные огневые группы. Военные отмечают: даже относительная стабильность — это результат ежедневной работы и постоянной готовности к реагированию.

"Относительно Одесского региона — ситуация более-менее стабильная. Противнику сюда не дойти, не доплыть и почти не долететь. Это показывают мобильные огневые группы и все составляющие сил обороны Украины", — говорит командир штурмового полка "Цунами" бригады Нацполиции "Ярость" Максим Цуркан.

Командир штурмового полка "Цунами" бригады Нацполиции "Ярость" Максим Цуркан. Фото: Новини.LIVE

Именно восток Украины сегодня остается эпицентром самых интенсивных боевых действий. Там враг сосредотачивает основные ресурсы, пытаясь прорвать оборону украинских сил. Постоянные штурмы, артиллерийские обстрелы и применение техники делают это направление одним из самых сложных.

"Прежде всего сейчас вся угроза противник сконцентрировал на Донецком направлении. Это Покровское, Мирноградское, Константиновское, Славянское направления, Ясногоровка. Именно там сейчас происходят самые тяжелые бои", — отмечает он.

Стела Покровска разрисована в цвета Украинского флага. Фото: Новини.LIVE

Подразделения постоянно дежурят, отрабатывают угрозы и совершенствуют взаимодействие между собой. Особую роль играют мобильные огневые группы, которые оперативно реагируют на воздушные цели.

Тактика врага

Современная война характеризуется постоянной адаптацией обеих сторон. Противник экспериментирует с форматами атак, пытаясь найти слабые места в обороне. В ответ украинские военные меняют подходы к ведению боя, делая ставку на мобильность и точность. Значительную роль играет взаимодействие между подразделениями и скорость принятия решений. Все это позволяет эффективнее противодействовать даже численно превосходящему врагу.

"Все меняется — меняется тактика врага, меняется и наша тактика. Противник использует как пехотные группы — от нескольких человек до одного бойца. Они двигаются и лесополосами, и открытыми полями, фактически отправляя людей друг за другом", — объясняет военный.

Военный идет по дороге. Фото: Новини.LIVE

Отдельным направлением современной войны стали беспилотные технологии. Дроны используются как для разведки, так и для нанесения ударов по целям противника. В то же время растет и роль противодействия вражеским беспилотникам. Украинские военные не только применяют собственные технологии, но и постоянно совершенствуют их, подстраиваясь под новые вызовы. Именно технологическое преимущество все чаще определяет результат боя.

"Мы активно используем технологии, ведь именно они позволяют наносить противнику наибольшие потери — как в технике, так и в живой силе. Как только цель заходит в твой сектор — ты должен ее уничтожить. Главное — не допустить, чтобы она прошла дальше, к позициям наших подразделений", — говорит военный.

Военный запускает дрон. Фото: УНИАН/Мариенко Андрей

Логистика на фронте

Вместе с тем, значительной проблемой остается логистика, особенно в зоне активных боевых действий. Поставка боеприпасов, техники и проведение ротаций часто усложняются из-за обстрелов и минирования. Противник пытается целенаправленно уничтожать логистические маршруты, чтобы ослабить украинские подразделения. В таких условиях военные вынуждены искать альтернативные пути и решения.

"Основные проблемы — это логистика, постоянные удары FPV-дронами, минирование территорий. Противник активно использует противопехотные, противотанковые и противотранспортные мины", — объясняет командир штурмового полка "Цунами" бригады Нацполиции "Ярость" Максим Цуркан.

Военные машины для работы на фронте. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на все трудности, украинские защитники продолжают выполнять свои задачи. Они работают в сложных погодных условиях, под постоянной угрозой обстрелов и атак дронов. Каждый день на фронте — это испытание на выносливость и профессионализм.

